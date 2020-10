Trois policiers en civil ont « intimidé » en plein procès une victime d’agression sexuelle d’un policier du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM). «Un tel comportement n’a pas sa place en salle de cour et doit être dénoncé», tranche le juge Pierre Bélisle, qui a condamné du même coup l’agent André Hébert Ledoux à 10 mois de prison à domicile.

Louis-Samuel Perron

La Presse

Les policiers du SPVM Stevens Hamelin et Félicia Adam, et le policier du Service de police de l'agglomération de Longueuil (SPAL) Julien Côté ont agi de « connivence » pour intimider la victime de leur collègue Hébert Ledoux pendant son témoignage. Notons que ces policiers ne font face à aucune accusation criminelle.

Les trois policiers habillés en civil assistaient au procès d’André Hébert Ledoux l’an dernier au palais de justice de Montréal. À la pause dîner, en l’absence du juge, les trois agents de la paix se sont avancés vers la victime pour l’intimider. La femme s’est alors effondrée au sol, en larmes.

L’agente Adam du SPVM a déclaré à la cour qu’elle a spontanément voulu faire « écran » entre la victime et l’accusé. Une version qui ne « tient pas la route », selon le juge. « Un groupe de trois personnes ne s’avance pas spontanément, il fallait être de connivence », conclut le juge. Par contre, la preuve ne démontre pas de geste d’intimidation de la part du policier Hébert Ledoux, ajoute le juge.

« [Les policiers] n’avaient pas d’affaire là. Ce sont des citoyens qui viennent assister à une cause et ils se sont rendus à un pied et demi de la victime, qui pleure au sol. Et on tente de vous faire accroire que c’est parce qu’on veut faire un écran devant la victime », a expliqué en août dernier le procureur de la Couronne Me Sacha Blais.

« J’ai crié assez fort dans la salle pour que le constable intervienne. Je fais des procès depuis 1999 et je n’ai jamais vu un geste comme ça. Quand ma collègue dit que personne n’est intervenu, j’étais à côté de la victime ! Elle était en train de pleurer au sol », a ajouté le procureur en chef adjoint au bureau du sud du Québec.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Me Sacha Blais, procureur de la Couronne

En mêlée de presse à la sortie de l’audience, Me Blais a indiqué qu’une « enquête » était en cours, sans donner plus de détails. Le SPVM a d’ailleurs lancé une enquête interne sur cette affaire d'intimidation l’été dernier pour faire la lumière sur cette « situation très sérieuse ». L’enquête couvre également des lettres d’appui dithyrambiques de supérieurs déposées en cour par la défense.

André Hébert Ledoux a « ruiné » la vie de sa victime en octobre 2017. En état d’ébriété avancé, le policier a agrippé son amie par derrière et lui a inséré un doigt dans le vagin, alors qu’elle criait de le lâcher et le repoussait. Il assure n’avoir aucun souvenir de l’événement et a porté la décision en appel. L’événement s’est produit en public pendant une fête d’Halloween dans le quartier Rosemont à Montréal.

Reconnu coupable le printemps dernier d’agression sexuelle, le policier Hébert Ledoux écope d'une peine de 10 mois de prison à domicile. Il s'agit d'une sentence plus sévère que le simple sursis de peine réclamée par la Couronne. Le policier échoue donc à obtenir une absolution conditionnelle qui aurait pu lui permettre de demeurer policier.

« Une absolution enverrait un message d’impunité aux victimes d’agression sexuelle », a affirmé le juge dans sa décision de 29 pages.

Le juge relève de nombreux facteurs aggravants et pratiquement aucun facteur atténuant : abus de confiance envers une victime, degré d’atteinte physique, geste brutal et intrusif, son statut de policier, les sérieuses séquelles physiques de la victime. De plus, les regrets de l’accusé « sonnent faux » aux yeux du juge.

La victime échoue toutefois à obtenir un dédommagement de 109 000 $ pour sa perte de salaire. Il s’agissait d’une demande importante de la Couronne dans ce dossier.

Dans le cadre de sa peine de détention avec sursis, le policier devra rester en tout temps chez lui pendant les cinq premiers mois. Il sera ensuite soumis à un couvre-feu pour le reste de sa peine, assortie d’une probation de deux ans. Il sera aussi inscrit au Registre des délinquants sexuels pendant 10 ans.