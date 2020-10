Leurre informatique

Un prof au secondaire envoyait des photos de son sexe à des élèves

Un ex-enseignant au secondaire de Montréal risque au moins un an de prison pour avoir eu des discussions sexuellement explicites avec d’anciennes élèves et leur avoir envoyé des vidéos de son organe sexuel. Francis Faille voulait « faire le party » avec l’une de ses victimes et se disait prêt à aller « tellement loin » en matière sexuelle.