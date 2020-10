Alors que les cas se multiplient un peu partout dans la province, des automobilistes rouleront jusqu’à Québec samedi pour manifester contre les mesures sanitaires en cours.

Mayssa Ferah

La Presse

Sous le vacarme des klaxons et les regards inquisiteurs des policiers, une soixantaine d’automobilistes étaient déjà prêts à prendre la route dès 11 h dans le stationnement du magasin Winners au quartier DIX30, à Brossard.

Ils seront rejoints par trois autres convois pour dénoncer les consignes de la Santé publique qu’ils considèrent comme « une entrave aux droits et libertés du peuple » dans cette action chapeautée par la Fondation pour la défense des droits et libertés du peuple.

Samedi matin, des dizaines de familles étaient au rendez-vous à Brossard. Les enfants brandissent des drapeaux du Québec et des pancartes qui dénoncent l’Organisation mondiale de la santé (OMS). « Non à la dictature », « Non à l’OMS » et « Liberté » sont parmi les nombreux slogans peinturés sur les voitures des participants.

Non loin, on vend des drapeaux, autocollants et autres articles promotionnels liés au mouvement antimasque. « L’argent récolté finance un peu de tout », se contente de répondre la vendeuse d’un ton évasif.

« J’ai proposé à ma petite fille de venir avec nous. Elle est tannée de porter son masque à l’école. Je trouve que les mesures vont trop loin », explique Jeannette Bourdon, qui s’apprête à faire la route jusqu’à Québec.

Les quatre convois en provenance de Brossard, Laval, Sherbrooke et Québec conduiront ensemble à une vitesse de 70 km/h pendant environ trois heures en empruntant la voie de droite. Aucune entrave à la circulation n’est prévue.