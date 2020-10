Des enquêteurs du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) sollicitent l’aide de la population pour localiser deux jeunes filles qui manquent à l’appel, dans deux affaires distinctes.

Henri Ouellette-Vézina

La Presse

Âgée de seulement 11 ans, L’Orie Jeune a pour sa part été vue pour la dernière fois jeudi en milieu d’après-midi, dans le secteur de Montréal-Nord, où elle pourrait toujours se trouver actuellement. Elle n’a donné aucune nouvelle depuis, « ce qui n’est pas dans ses habitudes », indiquent les autorités policières.

Le SPVM dit avoir des raisons légitimes de craindre pour la sécurité de la jeune fille. Celle-ci pèse 100 livres, soit environ 45,5 kilogrammes, et mesure 5 pieds 4 pouces, soit environ 1,65 mètre. Elle a les yeux bruns, ainsi que les cheveux bruns coiffés avec un chignon.

Au moment de sa disparition, L’Orie Jeune portait des jeans troués sur le devant, au niveau des genoux et des cuisses, et un chandail style coton ouaté. Son sac à dos est de couleur rose fuchsia, et sa boîte à lunch rose pâle. Elle a aussi des souliers lacés.

Deuxième signalement à Anjou

PHOTO FOURNIE PAR LE SPVM El Yasmine Hechachena

Un second avis de disparition a été publié en soirée par la police de Montréal, cette fois pour une jeune fille de 12 ans qui est portée disparue dans le secteur d’Anjou. El Yasmine Hechachena a été vue pour la dernière fois jeudi, aux alentours de 14 h.

Elle n’a pas non plus donné de nouvelles, ce qui, là encore, ne serait pas dans ses habitudes. On craint également pour sa sécurité. La jeune fille pourrait fréquenter le secteur d’Anjou, et plus particulièrement le parc Roger-Rousseau ou des commerces de restauration rapide dans le secteur.

El Yasmine Hechachena pèse 95 livres, soit 43 kilogrammes, et mesure 5 pieds 2 pouces, soit 1,60 mètre. Elle a les yeux marrons, et les cheveux châtains. Son manteau noir, à la taille, est de marque Kappa, avec une ligne blanche de chaque côté. Enfin, son pantalon est gris et ses souliers sont noirs, de marque Puma.

Le porte-parole du SPVM, Raphaël Bergeron, affirme qu’il ne semble y avoir aucun lien entre les deux disparitions. « Ça ne semble pas être relié. On parle de deux contextes différents. C’est plutôt un malheureux concours de circonstances », a-t-il indiqué en fin de soirée, alors que les jeunes filles étaient toujours activement recherchées.