Procès pour tentative de meurtre

Le revolver retrouvé sur les lieux du crime

Un père de famille s’approche de sa voiture dans un stationnement intérieur de Côte-des-Neiges. Sans avertissement, un homme lui tire trois balles dans le dos et le laisse pour mort. Le tireur prend la fuite avec un complice, mais abandonne son revolver. Willy Jr St-Jean et Robert Novy Pierre ont mené une opération « planifiée et délibérée » pour tuer leur victime, il y a deux ans.