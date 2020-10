Gilbert Rozon a fermement nié mercredi avoir agressé sexuellement la plaignante de son procès pour viol. C'est même la jeune femme qui aurait entrepris leur rapport sexuel alors qu'il dormait. « Je me suis laissé faire. J'ai accepté mon sort », a-t-il déclaré.

Louis-Samuel Perron

La Presse

« C’est la vérité, c’est ce que j’ai vécu », a assuré l’homme de 65 ans à la barre des témoins. « Je me suis laissé faire, j’ai pris mon plaisir. Mais j’étais tellement étonné que ça a gâché mon plaisir. Ça s’apparente à une sorte de masturbation », a-t-il dit. « J'ai accepté mon sort », lâche-t-il.

L’ancien dirigeant de Juste pour rire Gilbert Rozon a donc livré un témoignage aux antipodes de celui de la plaignante qui a assuré la veille avoir été agressée sexuellement par l’accusé à l'été 1980. Elle a expliqué s’être réveillée le matin en voyant Gilbert Rozon au-dessus d’elle en train d’avoir un rapport sexuel.

Or, Gilbert Rozon a livré un récit inverse dans son témoignage en se posant plutôt en victime d’une femme « weird » au comportement « étrange ».

« Aussi étonnant que ça puisse sembler, je me suis réveillé vers 7 h du matin. La lumière était sur ma gauche, j’avais [la plaignante] à califourchon sur moi en train de me faire l’amour. Elle avait gardé sa grande robe. Elle est en train de me faire l’amour […] J’ai été plus que surpris. Les vrais mots qui me sont venus à la tête : elle est ben weird. J’ajoute qu’elle regardait au loin. Je me demande si elle se faisait l’amour. Elle regardait par en avant en se faisant l’amour sur moi », a-t-il raconté.

Gilbert Rozon réfute également le récit de la plaignante sur les évènements de cette nuit-là. À la barre des témoins, la plaignante a raconté que l’accusé s’était « jeté » sur elle sur le divan sur elle pour l’embrasser et la déshabiller. « Il a rentré sa main en dessous de ma jupe. Il a essayé de lever ma culotte. J’étais vraiment fâchée. Je lui ai dit d’arrêter », a-t-elle déclaré mardi.

Ce soir-là, au terme d’une soirée de flirt dans une discothèque, Gilbert Rozon a invité la plaignante dans la maison d’une amie. « J’ai fait un feu de cheminée, parce que je trouvais ça plus romantique. Je me souviens vraiment de ce feu. On s’est installé sur le canapé. Je l’ai caressé dans le dos, on s’est embrassé. Tout allait bien », dit-il.

« Je n’ai jamais tiré les boutons de sa blouse. Jamais, je n’ai pas fait ça. Je n’ai ni arraché ses boutons ni déchiré sa longue robe. J’ai glissé la main sous sa robe, et immédiatement elle s’est contractée. Elle s’est raidie et elle m’a dit non. J’étais un peu surpris, j’ai arrêté tout de suite », maintient-il.

Le magnat déchu de l'humour s'est présenté comme un « retraité » lors de sa présentation à la barre des témoins. Il a amorcé son témoignage en se replongeant dans sa vie effrénée de l'été 1980, alors qu'il produisait la Grande Virée, le premier festival de sa vie. C'est à cette époque qu'il aurait agressé sexuellement sa victime dans les Laurentides.

Gilbert Rozon se souvient d'avoir rencontré la plaignante sur le lieu de travail de cette dernière dans une radio des Laurentides. « On a rigolé ensemble, je la trouvais mignonne, je pense qu’elle me trouvait mignon. C’est un âge où tu cherches ton compagnon de vie », a-t-il dit.

La plaignante dit avoir été « piégée »

Sa victime alléguée affirme avoir été « piégée » par son agresseur et martèle n’avoir jamais consenti à une relation sexuelle, il y a 40 ans. « C’est sûr que ce n’est pas ça que je voulais ! C’est sûr ! », a-t-elle répété mercredi au procès pour viol et attentat à la pudeur du magnat déchu de l’humour.

Le contre-interrogatoire serré de la femme de 60 ans s’est conclu mercredi matin au palais de justice de Montréal. La veille, la plaignante a raconté avec aplomb avoir été agressée sexuellement par Gilbert Rozon pendant l’été 1980, malgré ses refus répétés.

Selon son récit, un Gilbert Rozon de 25 ans s’est « jeté » sur elle pour l’embrasser et la déshabiller, alors qu’ils se trouvaient dans la maison de la secrétaire de l’accusé au petit matin. « On a roulé ensemble par terre, il a rentré sa main en dessous de ma jupe. Il a essayé de lever ma culotte. J’étais vraiment fâchée. Je lui ai dit d’arrêter », avait déclaré la plaignante.

Le matin, alors qu’elle avait dormi dans une autre chambre, la jeune femme de 20 ans s’est réveillée avec Gilbert Rozon au-dessus d’elle. Il était alors « déterminé à avoir des relations sexuelles ». Or, la plaignante n’avait « plus la force » de lutter et affirme s’être « laissée faire ».

Le comportement de la plaignante pendant ce rapport sexuel s’est retrouvé au cœur du contre-interrogatoire. « Je suggère que vous n’avez jamais communiqué que vous ne vouliez pas ? », a demandé Me Isabel Schurman. « Le fait d’être étendue dans un lit et de ne participer aucunement à une relation, je pense que ça parle en soi », a rétorqué la plaignante.

Celle-ci a également été interrogée sur ses paroles exprimées ce matin-là et, surtout, si elle a demandé Gilbert Rozon « d’arrêter ». « Je ne sais pas si je l’ai dit, parce que cette séquence n’est pas claire dans ma tête. Ce que je sais, c’est que je voulais qu’il arrête. J’avais refusé avant, il était sur moi ! J’ai décidé que je ne me débattais plus et que j’en finissais avec ça. Comment je le dis, ce que je dis, je ne sais pas. Je peux juste vous dire que ce n’est pas une relation consentie », a expliqué le témoin.

Toujours hantée par la honte

En réinterrogatoire avec le procureur de la Couronne, Me Bruno Ménard, la plaignante a évoqué avec émotion la « honte » qui la hante toujours 40 ans plus tard.

« La culpabilité et la honte, quand on est une victime, ça ne devrait pas nous appartenir. Moi, j’ai honte, j’ai honte de m’être laissée faire… de ne pas m’être défendue plus… C’est en moi, ça, mais ce n’est pas moi qui dois avoir honte », a-t-elle soufflé, la voie nouée.

En repensant aux évènements de l’été 1980, la plaignante estime s’être fait « piéger » par Gilbert Rozon ce soir-là. « Je suis naïve… je pensais que c’était juste des choses qui se sont passées. Je vois qu’il y avait une intention, un piège », a-t-elle conclu.

La défense s’oppose maintenant au témoignage du second témoin de la Couronne, une ancienne collègue de travail de la plaignante. La juge Mélanie Hébert doit trancher cette question mercredi après-midi. L’accusé est défendu par Me Schurman, Me Pierre Poupart et Philippe Morneau.