(Québec) Le déclenchement d’une enquête gouvernementale sur la DPJ à la suite du meurtre de deux garçons de 2 et 5 ans à Wendake a été accueilli avec soulagement dans l’entourage de la mère éplorée. Mais les attentes sont élevées.

Gabriel Béland

La Presse

Fanny Lévesque

La Presse

« La maman veut une justice. Elle veut que les choses changent », lâche en entrevue Frédérique Gros-Louis, une proche de la mère. « Elle veut que quand des signalements sont faits, les parents soient entendus, soient crus surtout, et que des actions concrètes soient posées. »

La situation des deux enfants avait mené à trois signalements auprès de la direction de la protection de la jeunesse (DPJ). L’un d’entre eux aurait pu être fait par la police elle-même, a laissé entendre mardi le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant.

« Un signalement une fois, OK. Mais deux, trois signalements et rien ne se passe ? Là, je décroche. Ici, les gens sont fâchés. On veut comprendre », lance un proche de la mère, de Wendake, qui a préféré ne pas être nommé.

Michaël Chicoine a été formellement accusé lundi de deux meurtres au second degré. Deux ordonnances de non-publication ont été rendues lundi par un magistrat afin de protéger l’identité des victimes et des témoins dans cette affaire.

Le suspect s’est livré lui-même aux policiers dans la nuit de samedi à dimanche. Vers 2 h du matin cette nuit-là, les policiers ont trouvé les corps des deux garçons dans un logement de Wendake. Michaël Chicoine avait connu de graves problèmes de santé mentale, selon des proches.

L’entourage de la mère est « fâché, déçu », explique Mme Gros-Louis, qui a créé sur la plateforme GoFundMe une campagne de financement pour les « petits anges de Wendake ». « Je pense qu’on s’attendait à ce qu’il y ait des actions avant que le drame arrive. »

Le grand chef de la nation huronne-wendate a salué la décision de Québec. « Quelles sortes de plaintes ? se demande Konrad Sioui. Le ministre Carmant veut éclaircir ça et il veut un rapport rapidement. Je salue ça. On ne veut plus de rapports d’enquête qui durent une éternité. »

Un rapport le 5 décembre

L’enquête externe ordonnée par Québec cherchera à comprendre pourquoi les signalements faits à la DPJ de la Capitale-Nationale n’ont pas été retenus. Lionel Carmant dit avoir été informé d’un total de trois signalements, mais n’a pas de détail sur leur nature.

« Apparemment, aucun d’entre eux ne [faisait état] de compromission, mais j’ai besoin de faire vérifier ça parce que le chef Sioui m’a dit que c’était connu que [l’accusé­] était un homme violent », a indiqué le ministre à La Presse.

« Il y aurait eu un signalement qui venait de la police, donc j’ai besoin de voir ce qu’étaient les causes », a poursuivi le ministre.

« J’ai besoin de savoir ce qui s’est passé », a répété M. Carmant. La personne désignée pour mener l’enquête externe aura le mandat « d’évaluer si tous les processus ont été rigoureusement suivis » dans cette histoire.

Le rapport est attendu pour le 5 décembre.

François Legault s’est lui aussi dit en quête de réponses. « C’est toujours impossible à comprendre quand quelqu’un tue deux jeunes enfants. On se demande pourquoi on en vient là. Évidemment, toutes les enquêtes nécessaires vont être faites », a assuré le premier ministre, qui a offert mardi ses pensées aux proches affligés par la tragédie.

« Pour ce qui est du cas de Wendake, on va d’abord attendre de voir si, effectivement, il y a eu des drapeaux rouges d’envoyés et, si oui, quand et comment, c’est ça qu’on va regarder et on va être transparents », a promis M. Legault.

L’enquête menée par Québec s’ajoute à l’enquête criminelle de la Sûreté du Québec et à celle du coroner sur la cause du décès des victimes. La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) a aussi, de sa propre initiative, déclenché une enquête en vertu des pouvoirs que lui confère la Loi sur la protection de la jeunesse. Elle a confirmé que des signalements avaient été faits contre Michaël Chicoine.

« L’enquête déclenchée par la Commission vise à déterminer si les droits des deux enfants […] ont été lésés, la Commission fera des recommandations à la DPJ du CIUSSS de la Capitale-Nationale et à toute autre instance concernée, selon les constats », explique la CDPDJ.

Le déroulement de cette enquête n’est pas public et la Commission n’entend faire aucun commentaire.

La DPJ de la Capitale-Nationale « assure son entière collaboration à la CDPDJ dans son enquête », a indiqué dans un courriel une porte-parole du CIUSSS de la Capitale-Nationale, Mélanie Otis.

« Nous agirons en toute transparence et nous transmettrons à la Commission toutes les informations nécessaires afin de lui permettre de faire la lumière sur cette situation tragique, qui nous bouleverse tous », assure Mme Otis.

De son côté, le premier ministre Justin Trudeau a affirmé qu’« il faut faire toute la lumière sur ce qui s’est passé ».

« Ces enfants avaient la vie devant eux et nous sommes tous bouleversés par la situation. […] Mes pensées sont avec les proches des jeunes victimes de ce drame terrible et avec les gens de la communauté de Wendake », a-t-il déclaré lors d’un point de presse mardi.

La Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse, présidée par Régine Laurent et mise sur pied dans la foulée de la mort d’une fillette à Granby en avril 2019, doit présenter son rapport le 30 novembre prochain.

– Avec Tommy Chouinard et Léa Carrier