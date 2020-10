Deux ordonnances de non-publication ont été rendues lundi par un magistrat, afin de protéger l’identité des victimes, deux garçons âgés de 2 et 5 ans, et des témoins dans cette affaire.

(Québec) Michaël Chicoine a été formellement accusé lundi de deux meurtres au second degré, dans la foulée de la mort tragique de deux jeunes enfants à Wendake qui a causé une onde de choc partout au Québec ce week-end.

Henri Ouellette-Vézina

La Presse

Âgé de 30 ans, l’accusé avait comparu une première fois dimanche en soirée, par vidéoconférence. Il l’a fait une deuxième fois en après-midi lundi, cette fois au palais de justice de Québec. Peu avant, M. Chicoine a été envoyé à l’hôpital pour subir une évaluation, puis a été interrogé par des enquêteurs de l’Unité des crimes contre la personne de la Sûreté du Québec (SQ).

Le corps policier avait été appelé à intervenir vers 2 h, dans la nuit de dimanche, par le Service de police de Wendake après la découverte des cadavres des deux enfants, dans une résidence de la rue Chef Nicolas-Vincent. Plus tard, M. Chicoine s’est présenté lui-même à un poste du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ), en lien avec ce qui s’était produit.

Deux ordonnances de non-publication ont été rendues lundi par un magistrat, afin de protéger l’identité des victimes, deux garçons âgés de 2 et 5 ans, et des témoins dans cette affaire. Pour le moment, il n’est donc pas possible d’établir le lien potentiel entre le suspect et les victimes.

« Ce dossier a été reporté au 11 novembre pour la divulgation des preuves. Dans l’intervalle, l’accusé demeurera détenu », a indiqué la porte-parole du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP), Me Audrey Roy Cloutier. S’il désire être remis en liberté, l’accusé pourra s’adresser à un juge. Après quoi, des négociations pourraient être entamées, ou un procès se tiendra. « Toutes les options sont sur la table », résume Me Roy Cloutier.

« La famille était connue »

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Le grand chef sortant de la nation huronne-wendate, Konrad Sioui

Le grand chef de la nation huronne-wendate, Konrad Sioui, a indiqué dimanche que « la famille était connue, car un des enfants fréquentait le CPE ». « L’autre était à l’école primaire. C’étaient des enfants de chez nous », a-t-il réagi, en ajoutant que ce drame est le plus violent survenu à Wendake « de mémoire de grand chef ».

Quand on voit nos petits enfants qui payent le prix d’une société peut-être rendue fatiguée et malade… ça blesse. Konrad Sioui, grand chef de la nation huronne-wendate

Selon plusieurs témoignages recueillis par La Presse, M. Chicoine serait originaire de la Côte-Nord. Il ne s’agirait pas d’un Wendat. Des autochtones de plusieurs nations habitent Wendake, et des non-autochtones aussi. La famille décimée, quant à elle, serait originaire de Sept-Îles.

Chose certaine : de l’aide psychologique sera fournie par Québec aux résidants qui le souhaitent. Plus tôt, le premier ministre François Legault avait offert ses condoléances à la nation huronne-wendate et aux proches des victimes. « J’ai le cœur brisé d’apprendre le décès de ces deux jeunes enfants […] C’est tout le Québec qui est bouleversé ce matin devant ce drame sans nom », a-t-il écrit sur Twitter.

Le ministre responsable des Affaires autochtones Ian Lafrenière, qui s’est entretenu avec Konrad Sioui, a émis le même son de cloche. « Mes premières pensées vont aux proches et à la famille de ces deux jeunes enfants. Il n’y a pas de mot pour décrire un drame semblable. Mon cœur de père est bouleversé », a-t-il dit.

Dimanche et lundi, des résidants se sont recueillis devant l’église du village, à quelques dizaines de mètres du logement où les corps des enfants ont été trouvés. Ils y ont notamment déposé des peluches.

Un appel à la solidarité lancé en ligne

Une campagne citoyenne de sociofinancement « GoFundMe » a été lancée relativement à ce drame ayant « laissé une famille dans un terrible deuil ». La page « Soutien à la famille des petits anges de Wendake » avait recueilli tout près de 6000 $, lundi en fin de journée.

« Face à ce drame familial, un arrêt de travail indéterminé touchera la famille. Afin d’éviter un stress financier supplémentaire à cette terrible situation, nous souhaitons organiser une campagne de financement », peut-on lire sur la page de ladite campagne.

Ses instigateurs ajoutent que « l’argent ne ramènera jamais des enfants à la vie », mais que « celle-ci pourrait faciliter le deuil de ceux-ci en excluant l’anxiété financière que cela va occasionner ».

– Avec Gabriel Béland, La Presse et La Presse Canadienne