Deux jeunes enfants ont été retrouvés morts dans une résidence de Wendake, dans la région de Québec.

La Presse Canadienne

La Sûreté du Québec (SQ) a été appelée vers 2 h dimanche par le Service de police de Wendake concernant la découverte de deux corps.

Selon la SQ, un individu de 30 ans s’est présenté au Service de police de la Ville de Québec en lien avec ce qui s’est produit.

Le suspect est détenu et soupçonné d’avoir commis un double meurtre.

« On parle de deux jeunes enfants et on n’exclut pas que ce soit un drame familial », a indiqué Ann Mathieu, porte-parole de la SQ.

L’individu sera évalué au centre hospitalier et ensuite rencontré par des enquêteurs.

Le dossier a été pris en charge par une équipe des crimes contre la personne de la Sûreté du Québec qui travaillera avec la police de Wendake.

Des techniciens en identité judiciaire doivent procéder à l’expertise de la scène.