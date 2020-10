(Terrebonne) Le commerce d’un policier de Laval qui a été affecté aux « travaux administratifs » cette semaine après avoir remis en doute publiquement la gravité de la pandémie a été la cible d’un incendie d’apparence criminelle tard jeudi soir.

Tristan Péloquin

La Presse

Le commerce de soins esthétiques Beauté Maudite, de Terrebonnne, propriété du policier démissionnaire Maxime Ouimet, a vraisemblablement été la cible de cocktails Molotov. Trois fenêtres ainsi que la porte d’entrée de l’établissement ont été fracassées. « Les dommages causés par le feu ainsi que par le déclenchement du système de gicleurs se limitent principalement à l’intérieur du commerce », affirme le Service de police de Terrebonne, dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux.

M. Ouimet a lui-même rapporté l’incident hier soir, sur son compte Facebook « Policier du peuple pour le peuple ». « Un gros merci d’avoir essayé de brûler mon commerce alors qu’on essaie d’aider les gens », commentait son billet accompagné d’une photo des dommages, mais qui semble avoir été supprimé depuis.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE « Les dommages causés par le feu ainsi que par le déclenchement du système de gicleurs se limitent principalement à l’intérieur du commerce », affirme le Service de police de Terrebonne, dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux.

Cette semaine, le Service de police de Laval a confiné le policier aux travaux administratifs après qu’il ait affirmé sur Facebook que la pandémie et les mesures de contrôle sanitaire sont « une fausse mascarade du gouvernement » à laquelle il ne veut plus participer.

Le policier promettait depuis ces événements de démissionner en direct lors d’une vidéo « live » sur Facebook. « Je voulais faire comme dans les films en déposant mon pistolet et ma badge sur le bureau du lieutenant en disant que je démissionne. Mais la surprise est gâchée », a-t-il dit à La Presse dans un échange de textos jeudi soir. La direction du Service de police de Laval l’a convoqué au Quartier général pour une rencontre à 16 h. M. Ouimet voulait profiter de ce passage au poste pour parler à son équipe lors du briefing de 19 h 30.

Dans un autre billet sur Facebook, le policier affirme avoir été dans la ligne de mire des « affaires internes » du service de police il y a cinq ans « pour me faire taire encore une fois ». « Je leur avais dit : je ne suis pas le mouton noir de la Police. Je suis le Berger. »

M. Ouimet, qui affirme que les urgences sont vides et qui remet en doute la gravité de la pandémie, a lui-même demandé un congé sabbatique ces derniers jours au Service de police de Laval « pour cause de COVID » et afin de protéger sa famille.