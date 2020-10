Une adolescente de 16 ans manque à l’appel depuis vendredi dernier. Eva Kudluk a été vue pour la dernière fois à Dorval et le Service de police de Montréal demande l’aide de la population pour la retrouver.

Audrey Ruel-Manseau

La Presse

Eva Kudluk, 16 ans, n’a pas donné de nouvelles à ses proches depuis le vendredi 2 octobre. Selon le Service de police de Montréal, elle a été vue pour la dernière fois à Dorval et pourrait toujours se trouver à Montréal. Elle portait un haut de style militaire avec un motif de camouflage, des pantalons de sport et des souliers de course noirs de marque Nike lors de sa disparition.

Eva est autochtone, elle a les yeux bruns, les cheveux noirs à la longueur des épaules. Elle mesure 162 cm (5’4) et pèse 59 kilos (130 lb). Son avis de disparition mentionne que les enquêteurs ont des raisons de craindre pour sa sécurité.

Quiconque détient des informations pouvant aider à retrouver l’adolescente peut contacter le 9-1-1, son service de police local ou Info-Crime Montréal au 514 393-1133 ou en ligne de façon anonyme.