L’opération de récupération du véhicule et de ses possibles occupants devrait se poursuivre jusqu’à mercredi matin.

Un véhicule et ses occupants ont sombré dans le lac Saint-Louis

Un véhicule avec possiblement deux occupants à bord a sombré dans les eaux du lac Saint-Louis, en soirée, mardi. Une vaste opération impliquant le Service de police de Montréal, le Service de sécurité incendie et la garde côtière était en cours, tard en soirée, pour tenter d’accéder au véhicule immergé.

Audrey Ruel-Manseau

La Presse

« Le véhicule est encore dans l’eau. Les plongeurs sont arrivés sur les lieux, mais n’ont pas encore plongé. On est en opération de récupération et non de sauvetage », a informé Raphaël Bergeron, porte-parole du SPVM, tard mardi soir.

Selon les premières informations obtenues, deux occupants se trouvaient possiblement à bord du véhicule et aucun n’avait été localisé en fin de soirée. La première hypothèse est que le conducteur ait fait une fausse manœuvre qui aurait dirigé le véhicule dans l’eau.

PHOTO FRANCOIS ROY, LA PRESSE

PHOTO FRANCOIS ROY, LA PRESSE 1 /2



L’accident est survenu vers 18 h 35, au parc Saint-Louis, à l’angle de la 34e avenue et du boulevard Saint-Joseph, dans l’arrondissement de Lachine. La garde côtière et l’escouade nautique du SPVM ont effectué des patrouilles sur le lac durant la soirée, en vain.

L’opération de récupération du véhicule et de ses possibles occupants devrait se poursuivre jusqu’à mercredi matin.