Exportation de marijuana aux États-Unis

Mihale Leventis plaide coupable dans l’État de New York

Mihale Leventis, connu pour avoir été arrêté par la Sûreté du Québec en 2012 dans une enquête baptisée Loquace visant à démanteler un consortium de six individus qui ont tenté de s’emparer du monopole de la distribution de la cocaïne au Canada, s’est reconnu coupable de l’exportation de plus de 350 kilogrammes de marijuana vers les États-Unis, ont annoncé des journaux américains et canadiens ces derniers jours.