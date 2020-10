Une intervention policière d’envergure s'est déroulée samedi rue Ontario, dans l'arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, après que deux femmes sont mortes lors d'un échange de coups de feu dans le voisinage.

Henri Ouellette-Vézina

La Presse

Daniel Renaud

La Presse

C’est peu après midi que les policiers ont été appelés d'urgence, non loin de l'intersection des rues Ontario et Cadillac.

Selon les informations du Bureau des enquêtes indépendantes (BEI), qui a pris en charge le dossier, un homme armé aurait d’abord tiré sur deux femmes, qui sont mortes des suites de leurs blessures.

À l’arrivée des policiers, le suspect aurait ensuite fait feu sur ces derniers. Les agents ont répliqué et auraient atteint le suspect.

PHOTO BERNARD BRAULT, LA PRESSE

Celui-ci a été transporté dans un centre hospitalier à proximité, mais on ne craindrait pas pour sa vie. Aucun policier n’a été blessé lors des événements.

Selon nos informations, les deux victimes seraient des membres de la famille du suspect.

Entre-temps, six agents du BEI ont été chargés d'enquêter sur cet événement afin d’en établir les causes et les circonstances exactes. Des dizaines de voitures du Service de police de la Ville de Montréal ont aussi été déployées sur les lieux.

Deux techniciens en identité judiciaire de la Sûreté du Québec (SQ) travailleront « sous la supervision des enquêteurs du BEI » lors de l’enquête, indique-t-on également.

Au passage de La Presse, plusieurs citoyens curieux s’entassaient autour du périmètre policier.

Les policiers resteront vraisemblablement sur place toute la soirée, afin de rencontrer des témoins.