Régie des alcools

Yan Pellerin hanté par ses amitiés passées et actuelles

Dure journée mercredi pour Yan Pellerin, président et unique actionnaire de New Era Fighting & Promotion, qui tente de convaincre depuis lundi la Régie des alcools, des courses et des jeux de lui accorder un permis annuel pour organiser des combats et des galas de boxe au Québec.