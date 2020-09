La famille d’un homme itinérant de 62 ans est sans nouvelles de lui depuis le 20 juillet dernier. Gilles Pelletier a disparu après une hospitalisation à l’hôpital de la Cité-de-la-Santé. Le Service de police de Laval demande l’aide de la population pour retrouver l’homme qui pourrait se trouver à Laval ou Montréal.

Audrey Ruel-Manseau

La Presse

M. Pelletier a été hospitalisé à l’hôpital de la Cité-de-la-Santé en juillet et a obtenu son congé le 20 juillet. Ses proches sont sans nouvelles de lui depuis ce jour.

« Le 20 juillet dernier, M. Pelletier a quitté l’hôpital de la Cité-de-la-Santé puisqu’il avait reçu son congé du centre hospitalier. Il a ensuite été reconduit au métro Montmorency pour se diriger à la maison du père, située à Montréal, où, il devait être hébergé. Il ne s’y est jamais présenté », explique le Service de police de Laval dans l’avis de disparition.

Gilles Pelletier a la peau blanche et parle français. Il portait une chemise à carreaux beige. Il mesure 1,72 m et pèse 68 kilos. Il présente un début de calvitie, il a les cheveux bruns, les tempes et la barbe blanches.

Toute information concernant M. Pelletier peut être transmise via la Ligne-Info au 450 662-INFO (4636) ou via le 911 en mentionnant le dossier LVL200804 038.