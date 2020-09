L’ancien numéro deux de l’Unité permanente anticorruption (UPAC) a commis de « graves » manquements éthiques en investissant 3 millions de dollars dans des condos commerciaux sans prévenir le gouvernement. Il a alors choisi de démissionner pour éviter d’être destitué, a témoigné lundi l’ancien premier fonctionnaire du gouvernement Couillard.

Louis-Samuel Perron

La Presse

André Fortier, le représentant du gouvernement du Québec dans ce procès civil aux nombreux rebondissements, a donné lundi une version aux antipodes de celle de l’ancien commissaire adjoint Marcel Forget. Au cœur du litige : une conversation téléphonique entre les deux hommes, le matin du 30 novembre 2017, jour du départ précipité du commissaire adjoint de l’UPAC.

La semaine dernière, l’ex-numéro 2 de l’UPAC a témoigné avoir été menacé et intimidé par André Fortier, alors secrétaire général associé aux emplois supérieurs. « Vous avez trois minutes pour démissionner. Le ministre [Martin Coiteux] s’en va en point de presse. Et si vous ne démissionnez pas, on vous congédie ! », a raconté Marcel Forget, qui réclame plus de deux millions de dollars à l’État pour son « congédiement déguisé ».

Selon le camp Forget, le gouvernement Couillard s’en est pris à lui pour des « raisons politiques » dans la foulée des arrestations explosives d’ex-ministres libéraux et du député Guy Ouellette par l’UPAC. Une série d’articles dans le Journal de Montréal sur ses investissements antérieurs dans Newtech et dans des condos commerciaux aurait ainsi servi de prétexte pour le mettre à la porte.

Or, selon le mandarin André Fortier, les investissements du commissaire adjoint de l’UPAC dans des condos haut de gamme au centre-ville de Montréal le plaçaient dans une délicate position. Alors qu’il était le grand responsable de la vérification de l’intégrité des entreprises au sein de l’UPAC, le policier avait investi 3 millions de dollars dans 12 condos commerciaux destinés à une riche clientèle, selon André Fortier.

« C’est quand même un niveau d’endettement important. S’il a un revers de fortune, il se rend vulnérable à des pressions de la part de tiers », analyse-t-il.

Surtout, Marcel Forget n’avait pas informé le gouvernement de ce possible conflit d’intérêts, ce qu’il aurait dû faire en vertu de son Code d’éthique, ajoute le haut fonctionnaire. Pour Québec, le dirigeant de l’UPAC devait absolument se départir de ses investissements. Or, Marcel Forget refusait mordicus.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Marcel Forget.

C’est lors de cette rencontre du 17 novembre 2017 qu’André Fortier aborde la destitution pour la première fois. « J’informe le cabinet du premier ministre qu’il y a des manquements graves à l’égard du Code d’éthique […] et qu’on ne peut pas écarter les risques de destitution », explique-t-il.

Deux semaines plus tard, comme Marcel Forget refuse toujours de vendre ses actifs, André Fortier le prévient : « Je vais recommander aux autorités de vous destituer », lance-t-il. Le haut fonctionnaire lui suggère alors de démissionner pour éviter la destitution.

Le lendemain matin, une nouvelle manchette du Journal de Montréal visant Marcel Forget précipite les évènements. André Fortier reçoit alors un courriel du cabinet du premier ministre lui indiquant que le ministre de la Sécurité publique Martin Coiteux « n’entend pas défendre » le commissaire adjoint de l’UPAC. « Le ministre est favorable à un décret de destitution », témoigne André Fortier.

Au téléphone, le mandarin du gouvernement informe le numéro 2 de l’UPAC que les procédures de destitution seront bientôt enclenchées. « Si vous voulez éviter la destitution, ce serait la démission, qui a une portée moins grave », lui suggère-t-il. « Il me dit : “D’accord, M. Fortier. Je comprends. Je suis prêt à envisager la démission. Est-ce que je peux en parler à Robert Lafrenière avant ?” », témoigne le haut fonctionnaire.

Un peu plus tard, le commissaire de l’UPAC rappelle André Fortier. « J’ai discuté avec Marcel, il confirme, il va démissionner », lui aurait alors dit Robert Lafrenière.

C’est un récit bien différent de celui rapporté avec émotion par Marcel Forget la semaine dernière. « J’ai dit : “Je ne démissionnerais jamais ! Je ne démissionne pas ! Et je veux parler à Robert Lafrenière” », a-t-il martelé, en tapant sur la barre des témoins. Selon lui, les médias avaient déjà rapporté sa démission avant même qu’il finisse par signer sa lettre de démission, complètement sonné.

Le procès se poursuit lundi après-midi et mardi au palais de justice de Montréal.