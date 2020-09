Deux personnes sont mortes après avoir été éjectées d’une motocyclette à Sainte-Christine-d’Auvergne dans la région de la Capitale-Nationale.

La Presse Canadienne

L’embardée mortelle s’est produite vers 20 h 30 dimanche, sur le rang des Bois-Francs près du rang de la Chapelle.

Selon la Sûreté du Québec (SQ), les premières informations recueillies laissent croire que le conducteur de la motocyclette a perdu la maîtrise de l’engin dans une courbe et aucun autre véhicule n’était impliqué dans l’accident.

Ce sont des automobilistes qui ont signalé l’accident aux policiers.

« Ces gens-là ont retrouvé une personne inanimée non loin de la route et les ambulanciers ont retrouvé une deuxième personne inanimée un peu plus loin près d’un boisé », a précisé Marc Tessier, porte-parole de la SQ.

Le décès des deux victimes a été constaté au centre hospitalier.