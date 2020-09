L’ex-numéro deux de l’UPAC se vide le cœur

« Vous avez trois minutes pour démissionner. Le ministre [Martin Coiteux] s’en va en point de presse. Et si vous ne démissionnez pas, on vous congédie ! » Menacé et intimidé par un mandarin du gouvernement Couillard, l’ex-numéro deux de l’Unité permanente anticorruption (UPAC) a réglé ses comptes jeudi dans un témoignage très émotif.