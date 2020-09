Au second jour de son témoignage à son procès civil contre le gouvernement du Québec pour « congédiement déguisé », Marcel Forget (au centre) a tenu des propos étonnants sur son ancien patron Robert Lafrenière et les craintes des députés.

Les députés avaient carrément « peur » du commissaire de l’Unité permanente anticorruption (UPAC) Robert Lafrenière en 2017 après les arrestations des ex-ministres libéraux Nathalie Normandeau et Marc-Yvan Côté. « C’est comme si Robert Lafrenière était plus gros que l’UPAC, plus gros que le gouvernement et tout le monde en avait peur », a lâché jeudi l’ex-numéro deux de l’UPAC Marcel Forget.

Louis-Samuel Perron

La Presse

Au printemps 2017, le grand patron de l’UPAC est sous les projecteurs lors des études de crédits à l’Assemblée nationale. Robert Lafrenière réagit alors aux fuites de documents de l’enquête Mâchurer sur l’ex-premier ministre Jean Charest. À la fin de la session, des députés s’approchent de Robert Lafrenière pour parler à micro fermé.

« Hey là, M. Lafrenière, est-ce que je suis écouté ? Est-ce que je suis sous filature ? Robert ne disait rien et trouvait ça drôle. Je suis impressionné. Je suis au Salon bleu et de voir les politiciens qui viennent voir Robert Lafrenière et qui lui demandent si je suis sous écoute ! », a raconté Marcel Forget.

Aux yeux de l’ancien commissaire adjoint, la « perception » que les gens avaient de Robert Lafrenière a changé après les « fuites dans le Journal » sur le projet Mâchurer, et les arrestations des ex-ministres libéraux Nathalie Normandeau et Marc-Yvan Côté. « C’est là que ça s’est gâché. La perception, c’est qu’il était vu comme plus gros que le gouvernement », résume Marcel Forget.

Selon son avocat Me Daniel Rochefort, Marcel Forget a été congédié par le gouvernement Couillard en novembre 2017 pour des « raisons politiques ». Il soutient que Robert Lafrenière était devenu « intouchable » depuis le renouvellement de son mandat et qu’ainsi, son bras droit en a fait les frais. Selon le Procureur général du Québec (PGQ), Marcel Forget a au contraire remis sa démission.

Notons que les échanges entre Me France Bonsaint du PGQ et Me Rochefort sont toujours aussi acrimonieux au quatrième jour de son procès. Très discrète depuis le début du procès, la juge Janick Perreault a même eu besoin d’intervenir pour appeler les avocats à la « courtoisie ».

La veille de son départ forcé, le 29 novembre 2017, Marcel Forget a rencontré André Fortier, alors secrétaire général associé aux emplois supérieurs. Quelques semaines plus tard, ce dernier deviendra le plus haut fonctionnaire du gouvernement Couillard. André Fortier le rencontrait alors pour la deuxième fois pour des reportages du Journal de Montréal sur ses liens avec une entreprise controversée. Le haut fonctionnaire mentionne alors que le policier a été nommé par le Parti québécois.

« [André Fortier] me dit : "Avez-vous déjà pensé démissionner ?" J’ai dit : "Jamais !" Je ne peux pas être plus livre ouvert. Il m’a dit : "Voulez-vous renouveler [votre mandat] ? Mais si vous voulez renouveler, vous allez renouveler avant les élections, soit après les élections". J’ai dit : "Je n’ai pas de problème avant ou après les élections". [Il a dit] : "Ah oui ! C’est vrai, vous, vous avez été engagé par les péquistes". J’étais certain qu’on me joue une blague. Mais à lui voir la face, ce n’était pas une blague. Non, je ne démissionnerais jamais ! J’ai mis toutes les cartes sur table ! Ce n’était jamais assez ! », a témoigné Marcel Forget.

Le témoin poursuit son témoignage devant la juge Janick Perreault jeudi. Il réclame 2 millions de dollars au gouvernement du Québec.