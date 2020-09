Neuf personnes ont été happées mercredi après-midi lors d’une collision impliquant un véhicule et plusieurs piétons dans l’arrondissement de Montréal-Nord, à Montréal. Un important périmètre policier a été érigé dans le secteur.

Henri Ouellette-Vézina

La Presse

L’incident est survenu un peu avant 13 h. Le conducteur, un homme de 38 ans, aurait d’abord heurté un premier piéton à l’angle du boulevard Langelier et de la rue de Dijon.

« Il aurait ensuite quitté les lieux précipitamment avant de terminer sa course quelques rues plus tard, à l’angle de l’avenue Valade et la rue de Dijon, heurtant du même coup huit personnes. On parle de six adultes et deux enfants, qui se trouvaient déjà sur le trottoir », confirme le porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal, Emmanuel Couture.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Notons que plusieurs enquêteurs en collision ont été déployés sur les lieux afin d’effectuer l’analyse de la scène.

Plusieurs transports en centre hospitalier ont par ailleurs été nécessaires. D’après M. Couture, aucune personne n’est toutefois en danger de mort.

Si aucune thèse n’est pour l’instant confirmée, celle du malaise au volant ne serait pas exclue par les policiers. Le suspect a été arrêté et rencontrera les enquêteurs au courant des prochaines heures.

La population est invitée à éviter le secteur au courant des prochaines heures, autant que possible.