Trentaine de coups de feu à Montréal: ça chauffe dans le Vieux

L’échange de coups de feu survenu dans la nuit de samedi à dimanche entre un suspect et des policiers dans le Vieux-Port pourrait être l’un des plus importants, sinon le plus important, à survenir à Montréal depuis la tuerie de Dawson, en 2006. Selon nos informations, au moins 31 coups de feu auraient été tirés au total. Un des trois policiers impliqués aurait vidé son chargeur de 16 balles, selon nos sources.