Arrestation du député Guy Ouellette, perquisitions au Parti libéral du Québec, bisbilles à l’Unité permanente anticorruption : la première apparition publique depuis sa démission de l’ancien grand patron de l’UPAC Robert Lafrenière a provoqué des flammèches lundi matin au procès civil de son ancien bras droit.

Louis-Samuel Perron

La Presse

L’ex-numéro 2 de l’UPAC, Marcel Forget, poursuit le gouvernement du Québec pour 2 millions de dollars pour son congédiement illégal en novembre 2017 et réclame en plus des dommages exemplaires. Son départ précipité de l’UPAC découlait d’une controverse entourant ses intérêts et son rôle dans l’entreprise Newtech dans les années 90 et 2000.

Selon son avocat, Me Daniel Rochefort, Marcel Forget a été « congédié » par le gouvernement libéral pour des « raisons politiques », et n’a pas « démissionné », comme le prétend Québec. « Il n’a jamais voulu démissionner », a martelé son avocat au premier jour du procès civil devant la juge Janick Perreault.

Au cours du témoignage sous haute tension de Robert Lafrenière lundi au palais de justice de Montréal, Me Rochefort a insisté sur l’élément « grandement politique » de cette affaire explosive.

C’est que le départ de Marcel Forget de l’UPAC est survenu un mois après l’arrestation-choc du député Guy Ouellette par l’UPAC en octobre 2017 à la suite d’une enquête sur la fuite de documents confidentiels. Précisons que le député, maintenant indépendant, n’a jamais été accusé.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Marcel Forget (au centre)

Comme le mandat de Robert Lafrenière à la tête de l’UPAC avait déjà été renouvelé, le gouvernement s’est en pris à son « acolyte » pour « ébranler l’UPAC ». « Tous les députés [avaient] peur d’être sous écoute électronique », a suggéré Me Rochefort.

« M. Lafrenière a été renouvelé. Il est devenu intouchable. On s’en est pris à qui ? On s’en est pris au numéro deux de l’UPAC, mon client. […] Pour mettre en contexte, certaines opérations de l’UPAC, qui arrive à peu près en même temps du renouvellement de mandat [de Marcel Forget] : l’arrestation de Marc-Yvan Côté, l’arrestation de Nathalie Normandeau, les perquisitions à la maison de Philippe Couillard, les perquisitions au Parti libéral, etc. », a affirmé Me Rochefort.

Toutes ces « suppositions » ont fait bondir à de nombreuses reprises l’avocate de Robert Lafrenière, Me Marie-Hélène Giroux, et l’avocate du Procureur général, Me France Bonsaint. Celles-ci se sont en effet opposées à pratiquement toutes les questions de Me Rochefort sur les éléments politiques de l’affaire et sur les enquêtes policières de l’UPAC, principalement celle visant Guy Ouellette.

Ainsi, Robert Lafrenière n’a pas commenté ces enquêtes et n’a pas non plus répondu à l’affirmation de Me Rochefort à savoir que Guy Ouellette aurait favorisé la nomination de Denis Gallant au poste de dirigeant de l’UPAC.

L’ancien grand patron de l’UPAC a cependant affirmé avoir bien lu le nouveau livre de Guy Ouellette dans lequel le député indépendant tire à boulets rouges sur Robert Lafrenière. « Dans son livre, il y a des éléments fort probablement sous enquête par le BEI », s’est contenté de dire Robert Lafrenière.

Irrité par toutes les objections retenues, Me Rochefort s’est même demandé s’il n’allait pas « faire témoigner un journaliste », alors qu’il était question d’articles de l’époque de La Presse et du Journal de Montréal. L’avocat de Marcel Forget a également déploré l’impossibilité de pouvoir étayer le contexte politique qui aurait mené au congédiement de son client.

« Il a démissionné verbalement »

Robert Lafrenière a fermement nié avoir demandé à Marcel Forget de démissionner le matin du 30 novembre 2017. La trame factuelle de cette journée est au cœur du procès. L’avocat de Marcel Forget insiste en effet que Robert Lafrenière a annoncé la démission de son bras droit avant même qu’il lui remette sa lettre de démission.

« On est entre 9 h et 10 h, M. Forget m’a appelé, qu’il venait de parler avec les Emplois supérieurs [du gouvernement]. Il avait le choix entre démissionner ou se faire démissionner ou congédier. Il m’a demandé ce que moi je ferais. Je lui ai dit : “Écoute, si tu peux continuer à travailler, tu es plus jeune que moi, tu peux peut-être démissionner plus facilement que de te faire congédier. Ça laisse moins de traces. Moi, c’est ce que je ferais, mais ça t’appartient” », a expliqué Robert Lafrenière

« Il a démissionné verbalement. Il a dit : je vais démissionner, je vais le dire aux employés », s’est défendu le témoin-vedette. L’ex-grand patron de l’UPAC a alors demandé à son bras droit de signer une lettre de démission avant de l’annoncer à son équipe, ce qu’il n’aurait pas fait.

Toute cette affaire découle de reportages des médias de Québecor à l’automne 2017 qui ont révélé que Marcel Forget aurait fait la promotion de l’entreprise Newtech dans les années 1990 et 2000 auprès de ses collègues policiers. Ceux-ci ont finalement perdu leurs investissements.

L’ancien ministre libéral de la Sécurité publique Martin Coiteux devrait témoigner mardi matin.