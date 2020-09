Quatorze individus des régions de Québec, Montréal et de la rive-nord de la métropole ont été arrêtés jeudi pour avoir supposément distribué des stupéfiants.

Daniel Renaud

La Presse

L’enquête a été menée par la Gendarmerie royale du Canada basée à Québec. La police fédérale croit, par cette rafle, avoir démantelé une cellule de fournisseurs, qui opéraient à partir de Montréal, et une autre de distributeurs, qui agissaient dans la région de la Vieille Capitale.

Neuf des individus arrêtés ont comparu et ont été accusés de trafic de cocaïne, de possession de cocaïne dans un but de trafic, de possession d’armes prohibées et de possession de biens criminellement obtenus.

Les cinq autres suspects ont été libérés sur promesse de comparaître.

Lors de perquisitions effectuées en cours d’enquête dans six résidences et un véhicule, les policiers ont notamment saisi 300 000 $ en devises canadiennes, 3,7 kilogrammes de cocaïne, près de 80 000 comprimés de méthamphétamine, 82 litres de GHB, 430 comprimés de MDMA, 47 poings américains et un couteau à cran d’arrêt.

Les individus qui ont comparu sont : Gilles Roberge, 73 ans, de Valcartier; Michel Turgeon-Tardif, 30 ans, de Québec; Stéphan Parent, 55 ans, de Québec; Éric Lachance, 36 ans, de Québec; Michel Houde, 54 ans, de Montréal; Mario Fournier, 51 ans, de Saint-Lin-Laurentides; Yan Martinbeault, 40 ans, de Saint-Lin-Laurentides; Karl Drolet, 31 ans, de St-Gabriel-de-Valcartier; Jean-François Lapointe, 42 ans, de Blainville.

