Après des mois de pause, le procès pour corruption de l’ex-maire de Terrebonne Jean-Marc Robitaille et de trois complices a repris jeudi au palais de justice de Saint-Jérôme. Un entrepreneur de la Rive-Nord a témoigné avoir reçu un « avertissement » du coaccusé Normand Trudel pour ne pas soumissionner à un contrat de 3,5 millions de dollars de la Ville de Terrebonne.

Louis-Samuel Perron

La Presse

« [Il m’a dit que] je n’avais pas d’affaire à soumissionner-là, que la job était déjà placée », a raconté André Durocher, un témoin de la Couronne. L’entrepreneur de Blainville, président de la firme Excavations Panthère de 1992 à 2012, tentait alors de percer le marché particulièrement fermé de Terrebonne sur la Rive-Nord.

Une demi-heure avant de recevoir l’appel de son concurrent Normand Trudel, dirigeant de Transport et Excavation Mascouche, André Durocher s’était rendu dans les bureaux d’une firme d’ingénierie pour obtenir les documents pertinents en vue de soumissionner à cet appel d’offres de la Ville de Terrebonne.

« C’est un avertissement. Mais ce ne sont pas des menaces. Ce n’est pas Normand Trudel qui aurait changé l’histoire de cette soumission, mais des supérieurs », a ajouté le témoin. À la suite de cet appel, il a décidé de ne pas participer à l’appel d’offres. « On sait que ça va retourner en appel d’offres », a-t-il justifié.

À cette époque, André Durocher craignait de subir du sabotage de la part de ses concurrents. « On n’est pas à l’abri de se faire briser nos équipements. […] Celui qui remporte la soumission, ça ne veut pas dire que c’est lui qui va briser mes équipements, […], parce que je n’ai pas respecté l’entente », a-t-il raconté. Sa peur n’avait toutefois rien à voir avec Terrebonne, a-t-il précisé.

À la commission Charbonneau, en 2012, André Durocher avait dit avoir vécu « l’enfer » dans le milieu de la construction à Montréal. « Ils ont essayé de tuer mon frère », avait-il témoigné. L’entrepreneur avait relaté avoir reçu des appels menaçants de rivaux pour l’inciter à de ne pas soumissionner à des contrats. Il avait finalement perdu son cautionnement en raison de son acharnement, ce qui a mené son entreprise à sa perte.

IMAGE TIRÉE D’UNE VIDÉO DE LA PRESSE André Durocher à la commission Charbonneau.

« On était plus capable de soumissionner nulle part, pas juste à Terrebonne, on était pénalisé par certaines firmes d’ingénieurs », a témoigné jeudi M. Durocher.

En contre-interrogatoire, Me Michel Massicotte a insisté sur une contradiction dans un élément-clé de son témoignage. En octobre 2014, André Durocher avait en effet déclaré sous serment avoir reçu en 2007 un appel de Normand Trudel portant sur un contrat de 5 millions à la Ville de Mascouche. Bien qu’il admette avoir dit ces propos, le témoin maintient que le seul appel qu’il a reçu de M. Trudel concernait un contrat à Terrebonne.

Une « directive » du maire Robitaille au coeur du système de corruption

Jean-Marc Robitaille, son ex-chef de cabinet Daniel Bélec, l’ancien directeur général adjoint Luc Papillon et l’entrepreneur Normand Trudel sont accusés de corruption dans les affaires municipales et d’abus de confiance pour leur rôle dans un système de corruption basé sur le partage de contrats et l’octroi de cadeaux aux hauts fonctionnaires à Terrebonne entre 2000 et 2012. Ils ont été arrêtés en 2018 dans l’enquête Médiator de l’Unité permanente anticorruption (UPAC).

PHOTO ALAIN ROBERGE, ARCHIVES LA PRESSE Daniel Bélec

Selon la théorie de la Couronne, deux firmes d’ingénierie se partageaient les contrats publics à Terrebonne en vertu d’une « directive » du maire Robitaille. Cette « directive » constituait la « pierre d’assise du système de corruption mise en place par les fonctionnaires », selon la poursuite.

La firme BPR Triax de l’ingénieur André de Maisonneuve profitait du territoire de l’ancienne ville de Terrebonne, alors que la firme LBHA de Jean Leroux (un coaccusé dans la cause maintenant décédé) avait l’exclusivité pour les anciennes municipalités de La Plaine et Lachenaie, toujours selon la Couronne.

« Les administrateurs de la Ville auraient permis et maintenu un système de corruption notamment basé sur le partage de contrats, ayant pour effet de favoriser des firmes d’ingénieurs et des entrepreneurs au détriment des autres », avait plaidé le procureur de la Couronne Me Martin Duquette, au début du procès, en octobre 2019.

Jean-Marc Robitaille, maire de Terrebonne jusqu’en 2016, a profité personnellement de nombreux avantages grâce à ce système de corruption, selon la poursuite. Les entrepreneurs Normand Trudel et Aurèle Théberge auraient ainsi payé des milliers de dollars pour l’agrandissement du chalet du maire.

Le maire et son bras droit auraient également profité de voyages de pêche, de séjours à Las Vegas et de ristournes en argent comptant. Un témoin de la Couronne, alors directeur du Génie à Terrebonne, a notamment expliqué avoir participé en 2003 à un voyage de pêche de six jours dans la baie d’Ungava avec le maire Robitaille et son chef de cabinet Daniel Bélec. C’est la firme BPR Triax qui avait payé le tout.