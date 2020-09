Selon les informations des autorités, cette campagne d’hameçonnage aurait été orchestrée au courant de l’été, avant d’être « détectée les 11 et 12 août derniers ».

Les renseignements personnels de citoyens qui ont été en contact avec une direction du ministère de la Justice pourraient avoir été « compromis ». Une campagne d’hameçonnage dévoilée jeudi soir a forcé l’ouverture d’une enquête par la Sûreté du Québec.

Henri Ouellette-Vézina

La Presse

Dans un communiqué, le gouvernement provincial dit vouloir « mettre en garde la population contre des courriels frauduleux » qui porteraient la signature de plusieurs services provenant de la Direction générale des registres et de la certification (DRC), qui a pour mandat d’assurer la sécurité de certaines transactions.

« Ces courriels n’émanent pas du ministère de la Justice et constituent une tentative d’hameçonnage. Il est demandé aux citoyens et citoyennes qui recevraient un tel message électronique de n’ouvrir aucune pièce jointe, de ne transmettre aucune information personnelle et de supprimer le courriel », lit-on dans la déclaration.

Selon les informations des autorités, cette campagne d’hameçonnage aurait été orchestrée au courant de l’été, avant d’être « détectée les 11 et 12 août derniers ». Il n’était pas possible, jeudi soir, de savoir combien de personnes pourraient avoir été affectées par cette affaire, ni d’identifier quelles informations pourraient avoir été piratées.

Chose certaine : le ministère affirme qu’il communiquera « dès que possible » avec les personnes possiblement lésées par cette situation, afin d’informer celles-ci des ressources qui sont à leur disposition. « Tous les moyens seront mis en place rapidement », promet-on, ajoutant qu’un service de surveillance du dossier de crédit sera entre autres offert gratuitement aux citoyens qui le désireraient.

Toute personne qui aurait des doutes sur une « communication identifiée au nom du ministère » peut par ailleurs contacter son Centre des communications, au 1-866-536-5140, en choisissant l’option 4.

Rappelons que n’importe quel service de police local, ainsi que la Sûreté du Québec ou encore le Centre antifraude du Canada, peuvent également être sollicités pour ce genre de demandes.