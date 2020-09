Revenu Québec appelle la population à la vigilance, alors que des fraudeurs auraient utilisé certaines données confidentielles pour produire de fausses déclarations de revenus. Quelque 108 cas du genre ont déjà été recensés à travers la province.

Henri Ouellette-Vézina

La Presse

« Le total des sommes potentiellement obtenues par les fraudeurs est inférieur à 40 000 $. On ne parle pas d’un stratagème organisé à grande échelle », explique à La Presse le porte-parole de l’organisme gouvernemental, Martin Croteau, en se voulant rassurant.

Selon lui, il importe de rappeler que Revenu Québec n’a pas été victime d’une « cyberattaque » ou d’une fuite de données. « Aucune information fiscale n’a été compromise, insiste-t-il. De façon générale, les victimes n’ont pas subi de conséquences elles-mêmes. On ne leur a pas dérobé des sommes. Ce sont plutôt des gens qui ont utilisé leur identité pour faire de fausses déclarations, à leur insu. »

D’après les premières informations qui ont été recueillies par les équipes informatiques, les pirates auraient utilisé des données « déjà compromises et récupérées » via d’autres plateformes numériques, soit gouvernementales ou privées.

Une enquête ouverte

Si la menace n’est pas alarmante, la Sûreté du Québec et le Centre gouvernemental de cyberdéfense ont tout de même été informés. Une enquête a été ouverte. Un signalement a également été fait à la Commission d’accès à l’information. Jusqu’ici, les autorités ne sont pas en mesure de dire s’il y aurait des liens entre les différents fraudeurs.

On ne sait pas encore si on a affaire à un réseau, un seul individu ou encore un groupe. L'enquête suit son cours. Martin Croteau, porte-parole de Revenu Québec

L’organisation affirme que sa priorité, « vu les circonstances », est de « renforcer les processus d’identification et d’authentification des citoyens » qui utilisent ses services de manière régulière. Chose certaine: la population devra demeurer sur ses gardes, la possibilité que d’autres cas de fraude soient rapportés étant encore réelle. « Soyez prudents. Si vous recevez un avis de cotisation suspect, appelez-nous. On peut invalider ou annuler des avis frauduleux, on a les outils pour ça », implore le porte-parole.

Revenu Québec, qui traite environ 6,5 millions de déclarations d'impôts chaque année, invite aussi les citoyens craintifs à contacter leur service de police local. Modifier son mot de passe et vérifier ses informations en ligne peut être un bon comportement à adopter, ajoute-t-on dans la même veine.

Des messages automatisés

Plus tôt cette semaine, La Presse était allée au bout d'une autre démarche de fraude: celle des appels automatisés prétendant être « Service Canada » vous avertissant qu’un mandat d’arrêt a été lancé contre vous. Depuis juin, cette nouvelle vague d’attaques a fait 739 victimes au pays, causant des pertes financières de 1,5 million, selon des données du Centre antifraude du Canada.

Ces fraudeurs travaillent en groupes de trois et utilisent une technique appelée spoofing pour faire apparaître de faux numéros de téléphone sur votre afficheur.

Dans un communiqué, Revenu Québec dit être « au courant de l'existence » de ces messages. À l'instar des agences fédérales, l'organisme rappelle qu'il ne demandera jamais de renseignements personnels par courriel ou par texto ni n'en réclamera par message téléphonique.