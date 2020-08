(Montréal) Deux personnes ont été arrêtées après une poursuite policière dans la nuit de mardi à mercredi. Le chauffeur visé roulait à grande vitesse et sa course s’est soldée par une collision qui n’a fait aucun blessé grave.

Mayssa Ferah

La Presse

Vers 2 h, les policiers de la Sûreté du Québec (SQ) ont repéré le conducteur d’un VUS qui circulait sur l’autoroute 25 à la hauteur du kilomètre 7. Le chauffard roulait à plus de 130 km/h dans une zone limitée à 70 km/h.

Le véhicule a fui rapidement en brûlant plusieurs feux rouges. Il a heurté trois véhicules vides stationnés sur la rue Haig, près de la rue Marseille, à Montréal. La collision a mis fin à la poursuite.

Les policiers ont localisé trois individus à bord et arrêté deux d’entres eux, un homme et une femme dans la vingtaine. Ils sont sains et saufs, mais la femme présentait des blessures très mineures.

Le troisième passager, également dans la vingtaine, a pris la fuite à pied et demeure recherché.

Un reconstitutionniste s’est rendu sur place et l’enquête se poursuit pour localiser le troisième suspect.