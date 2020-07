PHOTO ARCHIVES LA VOIX DE L'EST

Des recherches étaient en cours, samedi matin, pour tenter de retrouver un homme dans la vingtaine disparu alors qu’il se trouvait sur le lac Waterloo, dans la municipalité du même nom, en Montérégie.

Janie Gosselin

La Pressee

Les services de secours ont été appelés un peu avant 5 h samedi matin, a précisé le porte-parole de la Sûreté du Québec, Stéphane Tremblay.

Deux hommes à bord d’un pédalo se sont retrouvés « en difficulté » sur le lac. L’un d’eux a réussi à regagner la rive et a été conduit à l’hôpital, où on ne craint pas pour sa vie. L’autre manquait toujours à l’appel près de cinq heures plus tard.

Les plongeurs de la SQ étaient en direction du lac en matinée, pour aider les équipes déjà sur place.

Aucun des deux hommes ne portait un gilet de sauvetage, a confirmé M. Tremblay.