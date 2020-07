La Sûreté du Québec (SQ) sollicite l’aide du public pour retrouver Charlotte Ghévin, de Saint-Christophe d’Arthabaska dans le Centre-du-Québec.

Mayssa Ferah

La Presse

Âgée de 17 ans, la jeune fille disparue a de longs cheveux colorés et les yeux bruns. Elle mesure 1 m 68 (5 pi 6 po) et pèse 70 kg (155lb). Elle a plusieurs petits tatouages sur les jambes, celui d’un cerveau bleu au coude droit et d’un palmier dans un triangle avec une inscription à la base de la cage thoracique. Elle a aussi un perçage à la base du nez. Il s’agit d’un anneau.

La SQ a des raisons de croire qu’elle pourrait se trouver à Montréal ou dans les environs de la métropole.

Les proches de Charlotte Ghévin s’inquiètent pour sa santé et sa sécurité.

Toute personne qui apercevrait l’adolescente est priée de communiquer avec le 911. De plus, toute information pouvant permettre de la retrouver peut être communiquée, confidentiellement, à la Centrale de l’information criminelle de la SQ au 1800 659-4264.