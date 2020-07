(Longueuil) « Ça fait déjà 46 ans que j’attends ça. Je suis soulagé, c’est un poids énorme de moins », a confié la victime, émue, au palais de justice de Longueuil. Son agresseur, le comédien et animateur Edgar Fruitier, venait d’être déclaré coupable d’attentat à la pudeur pour lui avoir fait des attouchements sexuels à trois reprises dans les années 70.

Louis-Samuel Perron

La Presse

« C’est un menteur, un manipulateur et un abuseur d’enfants. J’ai dit : "il faut que ça arrête" », a raconté la victime, dont l’identité est protégée par une ordonnance de cour.

Alors qu’il était âgé de 16 et 18 ans, l’adolescent a été agressé par l’homme de théâtre qu’il considérait comme son « grand frère ». À trois occasions, en 1974 et en 1976, l’artiste a mis la main sur le pénis de l’adolescent dans son chalet et son studio d’enregistrement.

En s’adressant aux journalistes après le verdict, l’homme de 61 ans a encouragé toutes les victimes à porter plainte à la police. C’est d’ailleurs pendant la vague « metoo » en 2018 qu’il a décidé de dénoncer son agresseur, après quatre décennies de silence.

« Avec "metoo", j’entendais des commentaires ridicules et stupides. Les gens ne comprenaient pas, ça me choquait. Je me suis dit, ça ne se peut pas. J’ai vécu ça, j’ai fait confiance à cette personne, j’étais un enfant », a-t-il confié.

« C’est sûr que c’est long. Je comprends que c’est long, mais avec l’appui que j’ai eu, autant des procureurs que de la police de Longueuil, la famille, les amis, ça aide énormément. J’encourage le monde à essayer de passer à travers ça, ce n’est pas évident, mais ça vaut la peine », a-t-il tenu à lancer comme message.

« Rien d’accidentel »

L’homme de 90 ans a donc été reconnu coupable d’attentat à la pudeur à l’endroit de la victime de sexe masculin de plus de 14 ans. Cet ancien article du Code criminel porte sur des voies de fait commis dans des circonstances indécentes. Dans les faits, il s’agit d’une agression sexuelle, a expliqué le juge.

Pour la défense, Edgar Fruitier avait certes commis des voies de fait, mais sans aucune intention sexuelle. Or, aux yeux du juge Marc Bisson, les gestes posés par l’accusé étaient sans aucun doute à caractère sexuel. « À trois reprises, l’accusé a placé sa main sur les parties génitales du plaignant. Ça n’a rien d’accidentel », a tranché le juge.

La victime a rendu un témoignage « franc, sincère et dépourvu de toute exagération » lors de l’enquête préliminaire, selon le juge. Son témoignage ne contenait aucune contradiction. L’accusé n’a pas témoigné et n’a présenté aucune défense.

À l’époque, en 1974, la victime est un voisin d’Edgar Fruitier à Brossard. Un lien de confiance s’installe entre eux. À l’été, Edgar Fruitier lui offre un emploi dans un théâtre de l’Estrie. Il propose de le transporter et de l’héberger à son chalet d’Eastman. Un soir, Edgar Fruitier prépare le souper, alors que le plaignant lui fait dos. C’est à ce moment qu’a eu lieu la première agression, qui n’a duré que quelques secondes.

« Il est arrivé en arrière de moi et c’est là qu’il s’est pris pour m’agresser. […] J’ai senti deux mains me prendre, je n’étais pas pesant, j’avais comme l’impression que je flottais dans le vide, je ne touchais plus à terre. […] Il me serrait fort, au moment où sa main a baissé pour me toucher les parti[es], il m’a mis sa main sur mon sexe, sur mon pénis, j’ai senti comme relâcher. Son autre main a descendu comme s’il voulait descendre mon pantalon. À ce moment, je suis parti », a témoigné la victime.

L’adolescent prend ensuite ses distances, mais garde contact avec Edgar Fruitier. Ce dernier l’embauche pour faire du ménage en 1975 et lui offre même un voyage. L’adolescent est toutefois de plus en plus mal à l’aise en sa présence. Un jour, des attouchements similaires se reproduisent.

« Il est arrivé à l’arrière de moi, et il a fait la même chose, mais moins rough. […] Mais sa main a fait la même chose, elle est descendue sur mon sexe, je me suis juste tassé, c’est tout », a résumé le plaignant.

Alors que l’adolescent s’éloigne du comédien, celui-ci lui achète de l’équipement d’enregistrement audio d’une valeur de 1500 $.

La troisième agression se déroule dans le studio d’enregistrement d’Edgar Fruitier. Les circonstances sont similaires aux deux premières agressions. Le comédien a « agrippé » de dos l’adolescent et lui a touché les parties génitales par-dessus ses vêtements.

Les représentations sur la peine auront lieu en octobre prochain.