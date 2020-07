Une chasse à l’homme empêche des centaines de résidants et de campeurs de regagner leur résidence, à Alma. Depuis 11 h, vendredi matin, le quartier Saint-Georges est complètement fermé à la circulation. Selon ce qu’il a été possible d’apprendre, les policiers recherchent un homme qui serait armé d’une carabine. La Sûreté du Québec refuse toutefois de confirmer l’information, mais selon ce qu’il a été possible d’apprendre sur place, le Groupe tactique d’intervention serait en route.

Le Quotidien

Les citoyens peuvent sortir du quartier, mais ne peuvent y retourner. Des employés de Rio Tinto ont même été invités à quitter le travail.

> Lisez la suite de l’article sur Le Quotidien