«Mes bébés, je vous aime tellement», lance la mère de Norah et Romy

(Lévis) « Mes bébés, je vous aime tellement », a lancé dans un cri de douleur Amélie Lemieux, en entrant dans le mémorial créé en souvenir de ses filles Norah et Romy.

La mère s’est effondrée. Puis elle a commencé à regarder chaque message, chaque peluche laissés en souvenir des filles de 11 et 6 ans, retrouvées mortes samedi dans un boisé de Saint-Apollinaire.

La mère endeuillée a passé de longues minutes dans le mémorial créé dans le parc des Chutes-de-la-Chaudière, à Lévis. Elle était entourée de plusieurs membres de sa famille et de son conjoint actuel. Tous étaient en larmes.

Amélie Lemieux a ensuite lu, devant les médias, une déclaration écrite. Elle n’a fait aucune mention du père des filles, Martin Carpentier, le suspect que la police tente désespérément de retrouver. Son message était destiné à ses deux filles.

« Mes deux belles princesses d’amour, je vous ai tant voulu et attendu », a commencé la mère, dont le discours a été interrompu par des sanglots déchirants. « Dès le premier souffle, je vous ai aimé inconditionnellement. »

« Vous êtes toute ma vie, ma raison d’exister. Soyez mes étoiles dans la nuit qui guideront mes pas dans cette douleur incommensurable. Je vous aime à la folie, je vous aime à l’infini. »

Un suspect en cavale

Martin Carpentier était toujours recherché lundi en fin de journée. La police n’exclut pas que l’homme soit même mort. La SQ avait confirmé à La Presse vendredi que des traces de sang avaient été découvertes dans la voiture accidentée de l’homme, abandonnée au km 288 de l’autoroute 20.

La SQ a rappelé aux badauds d’éviter de partir à la recherche du fugitif dans les petits chemins forestiers, de crainte de brouiller les pistes.

Le maire de Saint-Apollinaire appelle la population à agir prudemment. « Il y a des gens un peu fantasques qui aimeraient le trouver, qui sont un peu plus malins, qui essaient d’être justiciers, lance Bernard Ouellet. Il paraît qu’il y a encore des VTT qui se sont promenés hier. Il y a des fausses nouvelles qui circulent sur Facebook. C’est malheureux. On demande aux gens de faire attention. »

Par ailleurs, la police n’écarte pas que l’homme soit armé. « On ne peut pas négliger cet aspect-là, parce qu’on n’a jamais vu ou croisé Martin Carpentier, rappelle Ann Mathieu. Qu’est-ce qu’il a fait après la collision de voiture ? Il a pu se procurer n’importe quoi, ou peut-être que non. On ne peut pas négliger le fait qu’il pourrait être en possession d’objets dangereux. »