Environ 80 policiers de la Sûreté du Québec sont déployés dimanche pour poursuivre la chasse à l’homme et retrouver Martin Carpentier.

Philippe Mercure

La Presse

Dimanche à 10 h, l’hélicoptère de la Sûreté du Québec a décollé du centre de commandement des recherches, établi au centre multifonctionnel de Saint-Apollinaire, sous le regard de plusieurs badauds, dont un grand nombre d’enfants. Les recherches se déroulent dans le même périmètre boisé qu’au cours des derniers jours. « Des éléments nous portent à croire que Martin Carpentier serait toujours là », a indiqué la porte-parole Ann Mathieu.

PHOTO BERNARD BRAULT, LA PRESSE La porte-parole de la Sûreté du Québec Ann Mathieu montre une photo de Martin Carpentier sur son cellulaire.

Des quads et des drones seront encore utilisés. L’équipe canine et des chevaux sont aussi sur place.

De nombreux citoyens participent aux recherches, sans s’aventurer dans les bois pour respecter les consignes de la Sûreté du Québec. « Nous sommes des pères, alors c’est sûr que ça nous touche. On se promène à pied parce qu’on a plus de chances d’entendre quelque chose qu’en voiture », a dit Simon Desjardins, qui patrouillait le rang Du Ruisseau avec deux amis.

Des citoyens nuisent aux recherches

Si l’intention est bonne, certains citoyens qui participent à la chasse à l’homme pour retrouver Martin Carpentier à Saint-Apollinaire peuvent parfois nuire aux recherches, a fait savoir dimanche matin la Sûreté du Québec.

La porte-parole de la Sûreté du Québec, Ann Mathieu, explique que dans la nuit de samedi à dimanche, des citoyens ayant décidé d’eux-mêmes de participer aux recherches ont envahi le boisé dans lequel se concentrent les recherches après y avoir entendu du bruit. La Sûreté du Québec affirme que ces mouvements compliquent le travail des policiers à l’affût d’indices qui permettraient de repérer Martin Carpentier.

« On comprend le bon vouloir et la bonne foi des citoyens et on les remercie. Mais vous comprendrez que si on arrive avec un maître-chien à un endroit où il y a déjà eu 100 personnes, on ne peut plus travailler », a expliqué Mme Mathieu à La Presse. Le bruit, finalement, avait été causé par une branche.

Mme Mathieu explique que même les équipes déployées par l’Association québécoise des bénévoles en recherche et sauvetage, qui sont structurées, ne seront plus des recherches dimanche puisqu’il s’agit maintenant d’une enquête criminelle.

Rappelons que Martin Carpentier, 44 ans, est activement recherché depuis que son véhicule a été retrouvé mercredi dernier après une sortie de route. Samedi, ses deux filles, Romy et Norah, ont été retrouvées dans vie dans les bois de Saint-Apollinaire.

Même si l’alerte Amber est maintenant levée, la fiche descriptive de Martin Carpentier est toujours affichée sur le site web de la Sûreté du Québec ainsi que sur les réseaux sociaux.

Âgé de 44 ans, il portait un t-shirt gris et des jeans. Il pèse 59 kilos (130 livres) et mesure 1,78 mètre (5 pieds et 10 pouces).