Martin Carpentier et ses filles Norah, 11 ans, et Romy, 6 ans

Plusieurs équipes tentent toujours de retrouver Martin Carpentier et ses filles

Les recherches se poursuivaient, samedi matin, dans le secteur de Saint-Apollinaire, pour tenter de retrouver Martin Carpentier et ses deux filles, disparus depuis mercredi soir.

Janie Gosselin

La Presse

Plusieurs dizaines de personnes étaient à pied d’œuvre pour tenter de retrouver Norah, 11 ans, Romy, 6 ans et leur père de 44 ans, considéré comme le suspect principal dans leur enlèvement.

Un hélicoptère des Forces armées canadiennes s’est joint à celui de la Sûreté du Québec samedi matin pour survoler le secteur. Une équipe équestre a aussi été ajoutée aux patrouilleurs à pied, en quad, aux escouades canines et aux bénévoles déjà présents, a spécifié la porte-parole de la SQ, la sergente Ann Mathieu.

« C’est un secteur très large, boisé », a-t-elle précisé.

Les policiers ont récupéré divers objets dans les bois, mais ne pouvaient pas dire pour l’instant s’ils étaient reliés à la disparition de l’homme et ses filles.

La SQ garde bon espoir de retrouver vivants les trois disparus. « C’est sûr que le temps est un facteur, mais il faut considérer aussi qu’on a certains avantages; on n’est pas à -30 l’hiver, a dit Ann Mathieu. Par contre, on est dans une période de chaleur importante. Ce sont des facteurs qu’on prend en considération. Par contre, on a toujours espoir de retrouver ces personnes-là vivantes, parce qu’il y a des éléments qui nous portent à croire qu’ils ont été aperçus dans ce secteur, où les recherches sont concentrées. »

PHOTO YAN DOUBLET, LE SOLEIL

Des résidants du secteur ont indiqué à La Presse avoir entendu des cris dans la nuit de jeudi à vendredi.

La SQ estime que les disparus pourraient être « en mouvement ». « On réitère le message à la population de faire le tour régulièrement de leurs dépendances – que ce soit leur cabanon, une terre à bois, une cabane à sucre –, de retourner, même s’il n’y avait rien la veille, ça ne veut pas dire qu’il ne pourrait pas y avoir un changement », a indiqué la porte-parole de la SQ.

Le véhicule de Martin Carpentier a été retrouvé vers 21 h 30 mercredi dernier, après une sortie de route sur l’autoroute 20. Le père et ses filles ont été vus pour la dernière fois une heure plus tôt, dans un dépanneur du secteur Saint-Nicolas, à Lévis.

— Avec Gabriel Béland, La Presse