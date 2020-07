(Saint-Apollinaire) La conjointe de Martin Carpentier l’implore de donner des nouvelles de lui et de ses deux filles portées disparues dans une vidéo diffusée vendredi par la police.

Gabriel Béland

La Presse

« Martin, on s’inquiète, on n’a pas eu de nouvelles de toi depuis l’accident. On se demande si tu es correct », dit à la caméra Cathy Gingras, qui n’est pas la mère des deux fillettes.

« Les filles, Romy et Norah, on veut savoir si elles vont bien, si toi tu vas bien. Donne-nous des nouvelles, fais-nous un signe, appelle tes parents, n’importe quoi », continue la vidéo, diffusée par la Sûreté du Québec.

Norah Carpentier (11 ans) et Romy Carpentier (6 ans) sont activement recherchées par les autorités. Leur père Martin Carpentier (44 ans) est considéré comme le suspect principal dans leur enlèvement. Il est aussi recherché.

La Sûreté du Québec poursuit son ratissage vendredi à Saint-Apollinaire, près de Québec. Les policiers ratissent un nouveau secteur, sur la rue Veilleux.

Un résidant de l’endroit a été réveillé à 1 h du matin par des « cris de détresse dans la nuit », venant d’un enfant ou d’un animal selon lui. Marc-André Tessier a immédiatement alerté la police. « J'ai deux filles de cet âge-là. C'est bouleversant », a lâché le voisin, qui n'a pas dormi de la nuit.

Un hélicoptère sillonne les airs et plusieurs patrouilleurs arpentent les chemins boisés de ce secteur rural.

La voiture du suspect a été retrouvée sur le bord de l’autoroute 20 mercredi soir. Elle avait effectué plusieurs tonneaux. À l’arrivée des policiers, elle était vide. Le père et ses filles sont depuis introuvables.

La police pense qu’ils pourraient être dans un secteur juste au sud de l’autoroute.