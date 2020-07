Trois personnes ont possiblement perdu la vie, dimanche, dans différents plans d’eau du Québec. Les accidents sont survenus en Estrie, en Montérégie et dans les Laurentides. Les victimes sont deux hommes et une femme, tous trois âgés de plus de 50 ans.

Audrey Ruel-Manseau

La Presse

Des recherches étaient toujours en cours, vers 18 h, dimanche soir, pour retrouver un homme dans la cinquantaine, disparu dans le lac Saint-François, à la hauteur de Saint-Romain, en Estrie. La Sûreté du Québec a reçu un appel vers 14 h 45 pour un homme en détresse.

« Les circonstances de sa disparition sont encore inconnues et les recherches sont toujours en cours avec les embarcations nautiques de la SQ. Les plongeurs sont aussi en direction et les pompiers sont sur place », a informé l’agente Valérie Beauchamp, porte-parole de la SQ, dimanche soir.

Environ au même moment, un homme sombrait dans la piscine d’un camping d’Havelock, situé sur le rang Saint-Charles, en Montérégie. La victime est un homme de 74 ans.

Plus tôt en après-midi, deux femmes dans la soixantaine qui étaient assises sur un rocher, en bordure de la rivière Rouge, à Grenville-sur-la-Rouge, dans les Laurentides, ont glissé dans la rivière.

« L’une a réussi à sortir de l’eau par elle-même et elle a été transportée à l’hôpital pour des blessures mineures. L’autre personne n’a pas été en mesure de sortir de l’eau. La femme a été retrouvée inanimée à 750 mètres du lieu où elles avaient glissé. Elle a été transportée au centre hospitalier dans un état critique », a expliqué l’agente Beauchamp.

Les enquêteurs et le service d’identité judiciaire se sont déplacés sur les lieux pour déterminer les causes et les circonstances de l’accident.

En date du 2 juillet, la Société de sauvetage avait déjà recensé 35 noyades depuis le début de l’année, comparativement à 27 à pareille date l’an dernier. Avec les deux noyades survenues depuis vendredi dans la rivière des Outaouais et celle de la fillette de trois ans, survenue samedi, à Noyan, le bilan monte à 41 noyades, si ces trois dernières se confirment.

« Il y a beaucoup de noyades cet été ! On rappelle aux gens d’être vigilants près des plans d’eau, d’utiliser des vêtements de flottaison individuels, de surveiller les enfants », a rappelé l’agente Beauchamp.