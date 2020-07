Deux personnes ont été blessées lors de l’écrasement de leur petit avion, vers 9 h 45 jeudi matin, en Montérégie.

Pierre Saint-Arnaud

La Presse canadienne

« Les policiers de la MRC Pierre de Sorel ont été appelés à se rendre dans un champ, près du Chemin des Patriotes, à Saint-Ours, pour l’écrasement d’un petit aéronef », a expliqué la sergente Ingrid Asselin, de la Sûreté du Québec.

« Les deux occupants de l’appareil ont subi des blessures importantes, mais leur vie ne serait pas en danger », a-t-elle précisé.

Il a fallu les pinces de désincarcération pour extirper les deux occupants de leur fâcheuse position.

Les pompiers du secteur ont été appelés en renfort puisque le carburant de l’appareil s’est déversé sur les lieux de l’accident.

On ne connaît pas la cause de cet écrasement et aucun détail n’a été fourni quant à l’identité des deux personnes blessées ni sur le point d’origine et la destination de l’appareil.

Une enquête de la Sûreté du Québec est en cours et le Bureau de la sécurité des transports a également dépêché une équipe sur place.