Cour martiale: un avocat remet en question l’indépendance des juges militaires

La Cour martiale est-elle un tribunal entièrement indépendant et impartial ? Non, puisque les juges militaires ne sont pas à l’abri d’accusations disciplinaires et demeurent ainsi soumis aux pressions de leurs supérieurs, plaide un avocat dans une requête qui fait écho au récent fiasco du procès du juge militaire en chef.