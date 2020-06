Nicolet Une collision entre deux motomarines, survenue samedi aux environs de 15 h 10, à Nicolet, près du Club nautique de la Batture, s’est soldée de manière tragique, tandis qu’un homme de 34 ans, une femme de 32 ans et un garçon de quatre ans ont trouvé la mort. L’accident a aussi fait deux blessés, dont un grave, mais on ne craindrait pas pour sa vie, rapporte la Sûreté du Québec. Les trois victimes circulaient à bord du même engin. On ne peut dire pour l’instant s’il s’agit des membres d’une même famille. Les deux blessés sont un homme dans la trentaine et une fillette de huit ans.

Le Nouvelliste

Dès l’impact, huit personnes se sont portées au secours des passagers, certaines en bateau ponton, d’autres en plongeant littéralement à l’eau. Ce sont ces plaisanciers qui ont repêché les victimes. « Il y en avait trois qui avait la tête sous l’eau », relate l’un d’entre eux, ébranlé, qui ne voudra pas que l’on donne son nom. Des manœuvres de réanimation ont été pratiquées en attendant l’arrivée des ambulanciers. Une jeune fille d’environs onze ans s’en est tiré avec des blessures mineures, tandis qu’une autre victime reprenait et perdait sporadiquement connaissance, rapporte-t-on.

