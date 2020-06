Crime non résolu : un détail enfoui dans sa mémoire

Diane Déry et Mario Corbeil, âgés de 13 et 15 ans, ont été brutalement assassinés durant une balade à moto dans un boisé de Longueuil il y a 45 ans – un crime toujours non résolu. Aujourd’hui, un nouveau témoin se manifeste et apporte un nouvel éclairage potentiellement explosif.