Laval: la police saisit près d’un demi-million en drogues, argent et véhicules

La police de Laval a saisi l’équivalent de près d’un demi-million de dollars à un groupe de trafiquants de drogue au cours des dernières semaines, dans le cadre d’une enquête qui durait depuis décembre dernier.

Vincent Larouche

La Presse

Sept suspects âgés entre 31 et 64 ans ont été arrêtés le 19 mai dernier, dans le cadre de l’opération nommée « Accélérer ». Selon le corps policier, ils faisaient partie d’un « réseau de vente et de distribution de stupéfiants sur les territoires de Laval et de Montréal ». Après avoir comparu au palais de justice de Laval, ils ont été libérés sous conditions dans l’attente de la suite des procédures.

Les enquêteurs ont saisi de l’héroïne, du cannabis, du crack, de la cocaïne, des amphétamines, du Xanax, de la méthamphétamine et du haschisch pour une valeur de 328 340 $, ainsi que 48 600 $ en argent comptant.

Trois véhicules d’une valeur combinée de 98 000 $ ont été saisis parce qu’ils auraient servi à commettre les crimes faisant l'objet d'une enquête, ce qui porte la valeur totale des biens saisis à plus de 474 000 $.