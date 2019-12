Un tireur a tué sa conjointe mercredi matin dans l’arrondissement de Ville-Marie, à Montréal. Blessée par balle, la femme de 48 ans a succombé à ses blessures en fin d’après-midi, alors que l’homme s’est enlevé la vie.

Mayssa Ferah

La Presse

L’homme de 60 ans a tiré sur sa victime à 10h45, avant de mettre fin à ses jours avec l’arme à feu. Les policiers du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) ont retrouvé l’homme sans vie sur les lieux.

La femme a été gravement blessée au haut du corps par au moins un projectile, et transportée à l’hôpital immédiatement. Son décès a été confirmé à La Presse quelques heures plus tard. Le couple se trouvait à l’intérieur de l’appartement d’un immeuble cossu de la rue Sherbrooke Ouest, près de la rue Chomedey.

L’acte violent survenu soudainement le jour de Noël a surpris les résidants du Manoir Haddon Hall, luxueux immeuble du centre-ville. Ce tronçon de la rue Sherbrooke est très calme et la présence policière y est rarissime.

«C’est tranquille ici. C’est inquiétant de savoir qu’il peut y avoir des meurtres partout à Montréal. On lit de plus en plus d’histoires de violence conjugale, de fusillades […] on ne sait plus quoi penser», a dit un voisin questionné par La Presse, qui sortait de l’immeuble, étonné par la présence policière accrue



Il s’agit du 24e meurtre sur le territoire du SPVM en 2019.