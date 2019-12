Sami Bebawi déplore que les «intouchables» s’en sortent chez SNC-Lavalin

Sami Bebawi, l’ancien vice-président directeur de SNC-Lavalin qui vient d’être trouvé coupable de fraude et corruption, déplore que des « intouchables » aient pu quitter l’entreprise sans conséquence alors que lui risque maintenant entre six et neuf années de prison.