Les élèves et le personnel de l’établissement scolaire ont été barricadés à l’intérieur de l’école entre 8 h 55 et 11 h 20.

Le confinement déclaré à titre préventif à l’école secondaire Massey-Vanier de Cowansville est maintenant terminé. Trois personnes ont été interpellées par la Sûreté du Québec en lien avec l’affaire et on ne craint pas pour la sécurité des élèves et du personnel.

Mayssa Ferah

La Presse

Retour à la normale pour les élèves et le personnel de l’établissement scolaire bilingue, qui ont été barricadés à l’intérieur de l’école entre 8 h 55 et 11 h 20. Il n’y a eu aucun blessé.

L’origine de cette opération vient d’une information préoccupante qui nécessitait que les élèves soient mis en sécurité. Les trois personnes liées à ce dossier sont actuellement interrogées par des agents de la SQ.

« Le confinement vient tout juste d’être levé. Tous les élèves et les membres du personnel sont en sécurité. Les services professionnels prendront en charge les élèves et les membres du personnel qui auront besoin de support », écrit la Commission scolaire Val-des-Cerfs sur sa page Facebook.

« Le reste de la journée se déroulera selon l’horaire habituel. Toutefois, les parents qui souhaiteraient aller chercher leur enfant pourront se rendre aux abords des portes 24 et 25, sans toutefois entrer dans l’école », poursuit la commission scolaire.

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE

La Sûreté du Québec ne s’avance pas sur l’identité des personnes qui ont été interpellées. La Commission scolaire Val-des-Cerfs indique pour sa part sur Facebook que deux d’entres eux sont des élèves et qu’un d’entre eux aurait été interpellé « à l’extérieur du périmètre de l’école », ce que refuse de confirmer le corps policier.

Il y a eu plus de peur que de mal, a affirmé un membre du personnel de l’établissement scolaire qui se trouvait sur place. Il a assuré à La Presse que « malgré le chaos », la journée de cours allait se poursuivre normalement. « Nous ne savons presque rien sur ce qui a motivé l’intervention de ce matin », a-t-il dit.

Malgré tout, une centaine d’élèves présents à l’entrée principale du bâtiment quittaient l’école ou attendaient leur famille. « On va prendre l’après-midi pour décompresser », a dit une femme, mère de trois enfants qui fréquentent l’école.

L’alerte a causé beaucoup d’inquiétude aux parents, qui détenaient peu d’informations sur la situation et aucune sur la nature de la menace. Ils étaient malgré tout tenus de ne pas s’approcher de l’école.