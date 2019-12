Les élèves et le personnel de l’établissement scolaire ont été barricadés à l’intérieur de l’école entre 8h55 et 11h20.

La Sûreté du Québec (SQ) a interpellé trois individus à l’École secondaire Massey-Vanier, à Cowansville. Le trio serait lié à une menace qui a provoqué le confinement de l’établissement jeudi matin.

Barricadés à l’intérieur de l’école pendant plus de deux heures, les élèves et le personnel de l’établissement ont vécu plus de stress que de mal. Le confinement a débuté à 8h55 et a été levé vers 11h20.

L’événement n’a fait aucun blessé et la sécurité des étudiants n’a jamais été menacée tout au long de l’opération. Il s’agissait d’une mesure préventive, selon l’agente Aurélie Guindon de la SQ. Les forces policières détenaient des informations d’un danger potentiel pour la sécurité des élèves.

Après avoir procédé à de nombreuses vérifications, les autorités ont confirmé qu'aucune menace directe à la sécurité des gens présents dans l’école n'a été identifiée. L’enquête permettra de déterminer la nature exacte de la menace.

Trois personnes ont été interrogées par la police en lien avec l’affaire. Aucune n’était armée. Les trois jeunes sont toujours avec les policiers au moment d’écrire ces lignes et on ignore si des accusations seront portées contre eux.

La Sûreté du Québec ne s’avance pas sur l’identité des personnes, mais confirme que deux d’entre eux sont des élèves de l’école. L’autre individu est d’âge similaire aux deux étudiants et se trouvait à l’extérieur du périmètre de l’école jeudi matin.

« Les services professionnels prendront en charge les élèves et les membres du personnel qui auront besoin de support », a écrit la Commission scolaire Val-des-Cerfs sur sa page Facebook, lorsque la situation s’est rétablie.

« Le reste de la journée se déroulera selon l’horaire habituel. Toutefois, les parents qui souhaiteraient aller chercher leur enfant pourront se rendre aux abords des portes 24 et 25, sans toutefois entrer dans l’école », a avisé la commission scolaire.

Matinée stressante

Il y a eu plus de peur que de mal, a affirmé un membre du personnel de l’établissement scolaire qui se trouvait sur place. Il n’était pas autorisé à parler aux médias de la situation. Il a toutefois assuré à La Presse que « malgré le chaos », la journée de cours allait se poursuivre normalement. « Nous ne savons presque rien sur ce qui a motivé l’intervention de ce matin. Heureusement, tout va pour le mieux », a-t-il dit.

Malgré tout, une centaine d’élèves présents à l’entrée principale du bâtiment étaient pressées de quitter l’école, après une matinée riche en émotions. Ceux qui attendait leur famille avaient des discussions animées sur leur avant-midi inusité. « Mon père était inquiet. Il a décidé qu’il allait m’acheter un cellulaire », a dit cet élève de deuxième secondaire, impatient de rentrer chez lui.

« On va prendre l’après-midi pour décompresser », a soupiré une femme venue récupérer ses trois enfants qui fréquentent l’école.

Sa fille a trouvé le temps long, enfermée entre quatre murs sous un pupitre, avec peu d’information. « Au début on paniquait un peu, mais après une heure plus personne autour de moi n’avait vraiment peur. On se posait toutes sortes de questions. On nous a dit qu’il y avait un Code bleu en cours, on a attendu. Il y a tellement d’histoires qui circulent à propos de ce qui s’est passé. »

L’alerte a causé beaucoup d’inquiétude aux parents. Ils détenaient peu d’informations sur la situation et aucune sur la nature de la menace. Ils étaient malgré tout tenus de ne pas s’approcher de l’école.

On saura dans les prochains jours si des accusations seront portées contre les trois individus interrogés.