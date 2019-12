(Québec) La Société protectrice des animaux (SPA) de Québec annonce lundi matin qu’un malfaiteur est entré dans ses locaux dans la nuit pour voler le contenu des boîtes à dons.

La Presse canadienne

La direction de la SPA de Québec signale toutefois que ses locaux de l’avenue Galilée sont protégés par une caméra de surveillance. L’organisme publie d’ailleurs sur sa page Facebook des photos du présumé bandit qui ont été captées par une caméra de surveillance.

La SPA assure que le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) a été informé du vol, dont on ignore la valeur.

La direction déplore qu’une personne ait volé l’organisme qui est présentement en pleine campagne de financement.

Elle ajoute que les dons perçus à la SPA servent surtout à prodiguer des soins de base et de séjour aux animaux qui sont accueillis, à stériliser et micropucer des chiens et des chats en vue de leur mise en adoption et à traiter diverses plaintes concernant la cruauté et le bien-être animal.

Les dons servent aussi à entretenir les aires destinées au séjour et aux soins des animaux.