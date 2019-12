(Québec) Le présumé pirate des stars, soupçonné d’avoir piraté le téléphone cellulaire de plusieurs vedettes parmi lesquelles Véronique Cloutier, sera relâché jeudi après-midi en attente de son procès.

Gabriel Béland

La Presse

C’est rasé de près, les cheveux grisonnants, que Pascal Desgagnés a comparu au palais de justice de Québec. L’homme de 45 ans fait face à sept chefs d’accusation qui concernent la fraude informatique.

Le consultant informatique de Québec, qui n’a pas d’antécédent judiciaire, devra respecter plusieurs conditions. Il lui sera notamment interdit d’entrer en contact avec 32 personnes.

Les personnes ont été identifiées par leurs initiales afin de « protéger leur vie privée », a expliqué Dana Cernacek, procureure aux poursuites criminelles et pénales. La Couronne n’a pas voulu confirmer s’il s’agissait toutes de ses victimes.

Notons que parmi la liste de noms se trouvent « V.C. » et « L.M. ». Selon nos informations, Véronique Cloutier et Louis Morissette ont été touchés.

Pascal Desgagnés devra se limiter à utiliser l’internet et son ordinateur pour le travail ou des raisons personnelles. Il pourra par exemple utiliser Netflix, Spotify et Tou.tv.

« Les conditions sont pour assurer la sécurité du public, pour limiter l’accès à l'internet essentiellement à son travail et à des fins purement personnelles », a expliqué Mme Cernacek.

L’avocate de l’accusé, Geneviève Côté, n’a pas souhaité faire de commentaire. Desgagné sera de retour devant le tribunal le 31 mars prochain. La défense a demandé plusieurs mois pour analyser la preuve qui s’annonce volumineuse.

Le modus operandi du suspect et ses motivations sont pour l’instant inconnues. Le mandat d’arrêt indique que les faits se seraient déroulés sur une période d’un peu plus de cinq ans, soit entre le 13 décembre 2013 et le 21 janvier 2019.

Les noms des victimes du présumé pirate sont aussi inconnus. Selon nos informations, Véronique Cloutier et Louis Morissette ont été ciblés. Contrairement à ce que nous écrivions jeudi dans La Presse+, aucun joueur du Canadien de Montréal ne fait partie des victimes, assure l’équipe.