La police de Longueuil annonce avoir arrêté un homme en lien avec l’espionnage de plusieurs personnalités publiques québécoises sur leur téléphone cellulaire.

Vincent Larouche

La Presse

Le corps de police doit faire le point sur la situation à 15 h.

Le réseau TVA avait révélé mardi soir qu’un individu aurait piraté des dizaines de téléphones cellulaires de vedettes, dont celui de l’animatrice Véronique Cloutier et de joueurs du Canadien de Montréal.

Des sources ont confirmé à La Presse que l’enquête dure depuis plus d’un an, et que des perquisitions avaient été faites il y a quelques semaines.

Ces sources bien au fait du dossier ont expliqué la durée de l’enquête par les délais pour l’obtention des autorisations judiciaires et l’arrêt Jordan de la Cour suprême, qui a incité la police à changer ses façons de faire et à rassembler toute la preuve avant qu’un suspect soit arrêté et accusé.

On ignore comment le suspect s’y serait pris pour pirater le téléphone cellulaire de ses victimes et ce à quoi il aurait eu accès.

- Avec la collaboration de Daniel Renaud