Intimidation à VICE: une remise de «trophée humoristique», se défend l’accusé

Le leader du groupe d’extrême droite Atalante a simplement fait une remise de trophée « humoristique » et « festive » en entrant avec des hommes masqués dans les locaux de l’ex-média montréalais VICE Québec l’an dernier, s’est défendu Raphaël Lévesque mercredi à son procès pour intimidation et harcèlement. « On appelle ça faire un Jean-René Dufort », a-t-il résumé.